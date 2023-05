Pavoletti: «Non vedo l’ora di fare felice Ranieri» 

Da Palermo al Palermo. L’ultima volta per 90’ di Leonardo Pavoletti era stata all’andata, quando finì l’era Liverani. Ieri il ritorno da titolare, complice il virus che ha colpito Prelec, restando in campo tutta la gara: «Non me l’aspettavo, l’ho saputo venerdì sera», la sorpresa del capitano. «Per me era diventato difficile finire una partita: anche con la Ternana avevo sentito fastidio all’intervallo, come col Genoa 5’ dopo essere entrato. Ero rimasto per spaccare il mondo e riportare il Cagliari in A, stare fermo tre mesi a guardare gli altri giocare non è stato piacevole ma l’infortunio era subdolo e senza tempistiche». A oggi, il turno preliminare playoff sarebbe Cagliari-Venezia a un anno dalla retrocessione: «Spero di no, evoca sempre brutti ricordi. Ci sono due amici come Carboni e Ceppitelli, hanno motivazioni ma noi di più. E nel girone di ritorno abbiamo surclassato quasi tutti».

Messi da parte i problemi fisici Pavoletti si augura di essere decisivo ai playoff: «Ci vorrà un po’ di pazzia e fortuna, alcuni fattori li scopriremo in campo e dovremo essere pronti. Ma è un Cagliari sicuro dei propri mezzi: c’è fiducia ed entusiasmo». Pavoletti-Lapadula-Mancosu il trio scelto: tutti assieme in campo in stagione solo per 8’ a Frosinone. «Era come se fossimo tre sconosciuti in campo, dobbiamo conoscerci. Il bomber ora è Lapadula, con cui ci siamo voluti bene anche ai tempi della staffetta con Liverani: ho pensato di fare io il lavoro sporco». E per Ranieri c’è un ringraziamento speciale: «Ha sempre avuto una parola giusta per me, non vedo l’ora di farlo felice».

RIPRODUZIONE RISERVATA