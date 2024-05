Pavoletti lo showman: «Noi vi ringraziamo tutti» 

Avrebbe preferito chiudere la stagione giocando, ma Leonardo Pavoletti è riuscito a conquistare le luci della ribalta nelle inedite, ma non troppo, vesti di speaker.

A fine partita, il capitano del Cagliari ha preso il microfono per introdurre il grande protagonista della serata, Claudio Ranieri. «Il nostro condottiero, se ci siamo salvati è grazie a lui».

L'urlo del capitano

La maglia numero 30, tenuta per tutti i 100 e passa minuti sotto la pettorina. Una stagione in cui ha dato il suo pesante contributo con 4 reti nelle diciannove gare giocate, prima del lungo stop conseguente all'infortunio rimediato contro il Napoli. Ma Pavoletti c'è sempre stato, anche in queste ultime settimane in cui le condizioni erano tutt'altro che ottimali. Ma il Cagliari aveva bisogno della sua presenza e lui, il capitano, non si è tirato indietro. E da capitano, nella serata dei saluti, ha preso la parola a nome dei compagni, rivolgendosi ai tifosi: «Un anno difficile, sofferto. Ma questa è una serata importante per un uomo speciale...». L'occhiata a Ranieri, il tecnico con cui fin da subito è scattato un feeling unico. «La bocca da fuoco», lo ha sempre chiamato Sir Claudio.

Tutti insieme

Ma il pensiero di Pavoletti non va solo al tecnico romano: «Grazie a tutti voi, i tifosi, perché nei momenti difficili avete messo il Cagliari prima di tutto. E noi giocatori ce lo siamo portato in campo fino a oggi. Ce l'abbiamo messa tutta, cuore e ardore, ci avete soffiato dietro per arrivare a questa salvezza». Ma Pavoletti ha un altro ringraziamento speciale: «Grazie a tutte le persone che lavorano nel Cagliari, quelli che stanno dietro le quinte. Senza di loro non ce l'avremmo fatta. La salvezza è anche merito loro». I compagni, i tifosi, chi ha lavorato dietro le quinte. E poi lui, Ranieri. Un abbraccio di tutti quelli che hanno il Cagliari nel cuore, prima di lasciare il microfono «al nostro leader, il nostro condottiero. L'uomo che ci ha portato alla salvezza». E anche Pavoletti non ha potuto fare a meno di gridare: Claudio Ranieri!

RIPRODUZIONE RISERVATA