Pavoletti lascia un’eredità pesantissima 

Di colpo, il Cagliari perde un sesto del suo bottino non proprio eccezionale di gol. L'infortunio di Pavoletti, infatti, priva Ranieri di un formidabile leader all'interno dello spogliatoio e del cannoniere dei rossoblù, in fresca coabitazione con Luvumbo, visto che il capitano del Cagliari ha messo fin qui a referto 4 reti, sulle 24 totali: due nel ribaltone da leggenda contro il Frosinone, un'altra sempre a chiudere una rimonta contro il Sassuolo e l'ultimo, unico da zero punti, contro il Napoli. E contro il Napoli, un girone dopo, Pavoletti ha riportato la frattura al metatarso che lo terrà ai box almeno due mesi e gli farà saltare le gare con Empoli, Salernitana, Monza, Verona, Atalanta, Inter, Juventus e Genoa, rientrando, nella migliore delle ipotesi, il 5 maggio, contro il Lecce.

Cercasi gol

Un'assenza pesante, anche perché, a oggi, gli uomini-gol del Cagliari sono stati i grandi assenti della stagione. Una rete soltanto per Lapadula e Petagna, mentre è fermo al palo Shomurodov, tre giocatori da cui il Cagliari e Ranieri si aspettavano ben altro bottino. A completare il quadro, scarno, ci sono i 4 gol di Luvumbo, i 3 di Viola, 2 a testa per Oristanio, Dossena e Gaetano e ancora Makoumbou, Zappa, Sulemana e Nandez (1 gol) e l'autogol del bolognese Calafiori.

I grande assenti

L'italo-peruviano, un anno fa capocannoniere dei cadetti, è fermo all'unica rete realizzata col Sassuolo e cerca di ritrovare la miglior condizione possibile dopo una serie di infortuni e acciacchi. Un solo gol, quello realizzato al Bologna, anche per Petagna, rispolverato proprio domenica in sostituzione di Pavoletti, dopo esser rimasto sempre in panchina nelle precedenti gare con Lazio e Udinese. Infine Shomurodov, che potrebbe tornare in gruppo questa settimana dopo uno stop di due mesi, e che spera di rompere il ghiaccio in un finale di stagione dove i gol conteranno come l'aria.

