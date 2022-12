pavoletti-lapadula, Cagliari respira 

Cagliari 3

Perugia 2

Cagliari (4-3-1-2) : Radunovic; Zappa, Capradossi (31' st Altare), Obert, Barreca (14' st Carboni); Nandez (31' st Viola), Makoumbou, Deiola (31' st Kourfalidis); Falco (20' st Luvumbo); Pavoletti, Lapadula. In panchina Aresti, Lolic, Goldaniga, Cavuoti, Lella, Millico, Pereiro. Allenatore Liverani.

Perugia (3-4-1-2) : Gori; Sgarbi (43' st Lisi), Dell'Orco, Curado; Casasola, Iannoni (31' st Bartolomei), Santoro, Paz; Kouan (16' st Luperini); Olivieri (31' st Di Serio), Strizzolo (16' st Melchiorri). In panchina Abibi, Rosi, Angella, Vulikic, Beghetto. Allenatore Castori.

Arbitro : Serra di Torino.

Reti : nel pt 20' Pavoletti, 27' Lapadula, 29' Strizzolo; nel st 9' Casasola (rigore), 37' Pavoletti.

Note : ammoniti Pavoletti, Olivieri, Paz, Luvumbo. Spettatori 9952, incasso 92.336 euro. Angoli 8-3 per il Cagliari. Recupero 3', 4'.

È un po’ come tirare la testa fuori dall’acqua dopo ore e ore di apnea. Il primo respiro è liberatorio, il secondo una goduria pazzesca (l’ultima vittoria risaliva addirittura al 15 ottobre). È la fine di un incubo. Con una doppietta di Pavoletti (il secondo gol a otto minuti dal 90°) e il solito Lapadula. Col fiatone al fotofinish, dunque. Sperando non sia troppo tardi, invece, per riannodare il filo del discorso e tentare una clamorosa scalata. Anche se tenere i piedi per terra è saggio e doveroso in questo momento. Intanto, il Cagliari fa pace con se stesso e prova a segnare un solco tra la paura e il coraggio battendo il Perugia, fanalino di coda. Tre punti tutti d’un fiato, e poco importa se la squadra di Liverani ha faticato per ottenerli. La prova di sofferenza le dà consapevolezza ed esalta il carattere, l’orgoglio e la testardaggine di un gruppo cresciuto a furia di prendere schiaffi e pronto (?) a metterci la faccia. Restano le solite “bambole” difensive da cui nascono le reti di Strizzolo e Casasola, un segnale anche in vista del mercato. Finisce così 3-2 ed è il quinto successo per i rossoblù, una liberazione.

Primo tempo

Cambia ancora Liverani, complici il forfait dell’ultim’ora di Di Pardo (affaticamento agli adduttori) e il ritorno di Nandez dalla squalifica. In attacco si ricompone la coppia Lapadula-Pavoletti con Falco a rimorchio. Al via pertanto Radunovic, Zappa, Capradossi, Obert, Barreca, Nandez, Makoumbou, Deiola, Falco, Lapadula e Pavoletti, schierati con il modulo 4-3-1-2. In campo col 3-4-1-2, invece, il Perugia, che rompe a sua volta il ghiaccio con Gori, Sgarbi, Curado, Dell'Orco, Casasola, Santoro, Iannoni, Paz, Kouan, Olivieri e Strizzolo. Primo tempo scoppiettante. Dai brividi sul tiro di Olivieri (di poco a lato) all’eccitazione per il fraseggio che precede la conclusione di Lapadula (decisivo Gori). Bella anche l’azione che porta al vantaggio di Pavoletti al 20’: Falco scodella, Nandez manda al bar il difensore e confeziona un cross al bacio per la testa fatata del capitano. Il ferro è caldo e il Cagliari al 27’ trova il raddoppio: un rimpallo favorisce Lapadula che si smarca, punta il portiere e lo batte. Nemmeno il tempo di festeggiare: due minuti dopo un assurdo retropassaggio di Capradossi si trasforma in un assist per Strizzolo che elude il tentativo in uscita di Radunovic con un tocco all’angolino. I rossoblù metabolizzano subito il colpo e sfiorano due volte il tris nel finale di tempo, con Nandez in diagonale e con Lapadula in rovesciata.

Ripresa

Subito il tentativo sotto porta (parato) di Lapadula. Arriva poi il secondo “regalo” rossoblù: il fallo di Zappa in area su Strizzolo manda sul dischetto Casasola che spiazza Radunovic. È il 9’, incredibile, ma vero. La scossa arriva dalla panchina. Dentro Carboni, a seguire Luvumbo. In un colpo solo poi Altare, Kourfalidis e Viola. È un assedio sino al volo d’angelo di Pavoletti che firma così la sua doppietta al 37’. Giusto qualche brivido nel finale, poi è Lapadula a divorarsi il gol del 4-2 allo scadere. Va benissimo così. Per ora.

