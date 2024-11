Pavoletti-Lapadula, caccia al gol domenica tra i fischi di Marassi 

Marassi era soprattutto per loro quando indossavano la maglia del Grifone. Solo fischi, a volte assordanti, invece, ogni volta che si sono poi ripresentati da avversari. Sia Leonardo Pavoletti che Gianluca Lapadula hanno lasciato un pezzo di cuore e tanti amici sotto la Lanterna, tornano sempre volentieri. Ma dentro il campo nessuna pietà. Paradossalmente, la sfida al passato col Genoa è diventata per loro una delle più eccitanti del torneo. E più vengono “beccati” dai vecchi tifosi, più si esaltano, spesso incidono. Negli otto precedenti - compresi quelli giocati con Sassuolo e Napoli - il bomber livornese è andato a segno due volte, entrambe con la maglia del Cagliari. Il torinese di origini peruviane ha segnato ai tempi del Benevento - nella stagione 2020-2021 - l’unico gol in sette partite. Quale occasione migliore, domenica all’ora di pranzo, per rompere il digiuno da ex.

Rilancio a metà

Lapadula è atteso oggi in Italia dopo il match di Buenos Aires tra l’Argentina e il suo Perù, vinto dai padroni di casa grazie a un gol dell’interista Lautaro Martinez. L’attaccante rossoblù ha giocato l’ultima mezz’ora cercando con insistenza la rete senza, però, trovarla. Comunque una buona ricarica di adrenalina per lui in vista della ripresa della Serie A con uno scontro diretto da brividi. Il Genoa ha rappresentato un tentativo di rivalsa e rilancio per Lapadula, tra il 2017 e il 2019, dopo il flop al Milan. Ci è riuscito in parte, segnando 6 gol la prima stagione e uno soltanto (in otto partite) nella seconda, travagliata a dir poco, prima con Ballardini in panchina, poi con Juric, infine con Prandelli.

Cinque anni dopo c’è ancora qualche sassolino dentro la scarpa dell’italo-peruviano che, risolti i problemi fisici, arriva a questa sfida con una buona condizione, sia atletica che mentale. C’era pure lui in campo contro il Milan nella rimonta finale firmata Zappa. E spera di poter contribuire stavolta con la prima rete in campionato dopo quella in Coppa Italia contro la Cremonese.

Il mito di Pavoloso

Virtualmente, al Genoa Lapadula aveva ricevuto il testimone proprio da Pavoletti che a gennaio del 2017 lasciò il capoluogo ligure per trasferirsi al Napoli. Una scelta considerata un tradimento dai tifosi del Grifone che stravedevano per lui. A Genova, tra l’altro, era nato il mito del Pavoloso, complici le 25 reti segnate in 47 gare. Anche per questo, quando torna da avversario viene travolto costantemente dai fischi. Un amore-odio viscerale misto a paura. Anche perché non si risparmia certo e non sembra farsi condizionare dall’ambiente ostile. Pesantissimo il gol dell’1-1 al Ferraris nel 2019 (in coppia con Pandev, dall’altra parte, c’era proprio Lapadula), inutile, invece, quello del 2-3 alla Unipol Domus, l’anno precedente. Anche Pavoletti si è lasciato l’infortunio alle spalle. Ha rotto il ghiaccio contro il Milan e insegue il cinquantesimo sigillo con la maglia del Cagliari. E chi meglio di lui sa come si fa a Marassi.

