Pavoletti, la luce in fondo al tunnel Si allena, è pronto, a Parma ci sarà  

L'allenamento di questa mattina, poi la rifinitura di domani e tutta la notte che porterà alla sfida del Cagliari a Parma. Claudio Ranieri studia Leonardo Pavoletti e continua a sfogliare la margherita: il capitano gioca o non gioca?

Fosse per lui, per Pavoletti, il dubbio non si porrebbe. Cinque partite in tribuna, i 90 minuti in panchina contro il Frosinone, ma ancora solo una ventina di minuti in campo a mezzo servizio negli ultimi tre mesi. Praticamente una tortura per un giocatore che ha una voglia matta di tornare ad annusare il campo e scaraventare la palla in rete. Come accaduto nella sua ultima vera volta, l'ormai lontanissimo 14 gennaio: subito titolare al fianco di Lapadula, le due bocche da fuoco a guidare l'attacco del Cagliari, nel giorno del riesordio di Ranieri sulla panchina rossoblù, e il gol del capitano, dopo 16', da bomber vero. Il sesto nelle diciassette gare giocate, la maggior parte delle quali subentrando a partita iniziata o addirittura agli sgoccioli (ben dieci), con una media da goleador, una rete ogni 124' circa. Non male, se si pensa che Lapadula va a segno ogni 152' circa. Ma quella rete al Como è stata la prima e, fin qui, unica gioia di questo 2023. Nel finale, una botta alla caviglia, un problema che sembrava risolvibile in breve tempo.

E invece Pavoletti è praticamente scomparso dai radar. Più di due mesi fuori, il rientro nel finale a Venezia e gli ultimi 19' con il Genoa, ma con quella caviglia che continuava a far male. Ecco allora la visita a Brescia dal professor Benazzo e l'inizio di una terapia per curare l'infiammazione all’articolazione. E un nuovo lungo stop. Una settimana fa, alla vigilia del Frosinone, il primo allenamento in gruppo e Ranieri lo ha subito portato tra i convocati. La panchina, più per tornare a respirare l'aria della battaglia che altro.

Dentro o fuori

Ora, però, Pavoletti fa sul serio. Sempre in gruppo, ieri anche la partitella giocata a modo suo, senza risparmiarsi e andando pure a segno. Musica per le orecchie e gli occhi di Ranieri, che ha perso per due o tre settimane almeno Mancosu e vede ridursi ulteriormente il già esiguo numero di giocatori col gol nel sangue. Ecco perché, senza il trequartista, il tecnico pensa sempre più a bruciare le tappe e rilanciare la sua coppia dei sogni, le due bocche da fuoco che possono risolvere la fame di gol di un Cagliari che ha, dietro il Südtirol e proprio col Parma, il peggior attacco delle prime dieci. E che, togliendo le due abbuffate con Ascoli e Reggina, avrebbe una media di una rete a partita (31 su 31 gare).