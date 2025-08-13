Pavoletti: io da qui non mi muovo 

«Il ginocchio va meglio, lavoro per farmi trovare pronto dopo la sosta. Ma posso dare una mano alla squadra anche fuori dal campo: cerco di farlo ogni giorno». Per Leonardo Pavoletti, in attesa del ritorno in campo, il bagno di folla è arrivato ieri a Costa Rei: una serata speciale in suo onore in piazza Colombo, nella quale ha scandito - parlando col giornalista Lele Casini - il percorso che l’ha portato a giocare in Serie A, in Nazionale e a indossare con orgoglio la fascia da capitano del Cagliari. Dove resterà anche una volta finita la carriera: «Ormai mia moglie Elisa non la sposto più, qui siamo diventati genitori e ci siamo sposati, noi e i bambini abbiamo tante amicizie. Mi piacerebbe restare nel club, portare la mia esperienza vissuta negli anni da calciatore. Un ruolo di tramite, per far capire cosa è Cagliari: ma ci penserò quando smetterò, ora sono ancora un calciatore».

L’orgoglio

Nella chiacchierata col pubblico, che ha interagito anche con delle domande dei bambini, tante volte il nastro è tornato indietro a Bari e all’11 giugno 2023, il gol promozione al 94’. «Abbiamo capito cos’avevamo combinato quando siamo tornati a Cagliari: una magia», ricorda Pavoletti. «La sera prima in hotel nessuno aveva dubbi sul fatto che avremmo vinto. Nessuno pensava che Ranieri avrebbe messo quella formazione: fu stupefacente. Ero anche arrabbiato a un certo punto, perché non entravo in campo e continuavo a scaldarmi. Poi mi ha chiamato in causa a pochi minuti dalla fine: non pensavo mai di segnare, invece il resto è storia». Che torna d’attualità anche oggi, perché nel Cagliari attuale Caprile, Esposito e Folorunsho giocavano in quel Bari. «Sono felice di averli con noi. Quando Esposito ha preso il 94 non ci credevo, poi ho saputo che era per una cosa nobile».

I traguardi

Il gol di Pavoletti il 28 aprile a Verona ha blindato la salvezza: un altro marchio indelebile sul suo percorso a Cagliari, iniziato nel 2017. «C’erano richieste dall’estero, potevo andare in Spagna ma non ebbi dubbi: sentivo che questa era una piazza vogliosa, dove potevo far bene». È passato per tanti alti, dalla Nazionale («Bellissima parentesi, senza rammarico e condivisa con Barella e Cragno») alle rivincite personali («L’esultanza della spolverata nasce perché in molti dicevano che non sarei mai arrivato in A»), ma pure difficoltà come gli infortuni («Furono mesi tosti dopo il primo crac nel 2019: avevamo una squadra fortissima») e la retrocessione («Pensavamo di salvarci facilmente ma sbagliavamo: da lì è nato un gruppo diverso»). Con una certezza: «L’entusiasmo per giocare è quello di sempre. Intanto penso a tornare disponibile e in salute: voglio aiutare il gruppo».

RIPRODUZIONE RISERVATA