Pavoletti in gruppo, torna Wieteska 

Dall’Atalanta al Milan, per il Cagliari non c’è un attimo di pausa. I rossoblù, reduci dal ko di Bergamo, ieri pomeriggio sono tornati a lavorare ad Asseminello. Buone notizie per Ranieri, che ha ritrovato in gruppo Pavoletti e vede migliorare Di Pardo, Mancosu e Jankto, tutti assenti domenica al Gewiss contro la Dea.

Diavolo nel mirino

Domani sera alla Domus (inizio alle 18.30, arbitro il romano La Penna), il Cagliari vuole riprovarci, nonostante il valore del Milan. Alla ripresa di ieri pomeriggio, è rientrato in gruppo Pavoletti dopo aver smaltito il problema gastrointestinale che lo aveva costretto a disertare la trasferta di Bergamo.

Lavoro differenziato, invece, per Di Pardo (reduce da un attacco febbrile), Jankto (anche lui gastroenterite) e Mancosu. Personalizzato inoltre per Desogus, Capradossi e Pereiro. Contro il Milan il tecnico Ranieri ritroverà Wieteska, che ha scontato il turno di squalifica, e potrebbe rilanciare Petagna, che ha giocato nel finale contro la Dea. Oggi è già tempo di rifinitura, col Cagliari che si allenerà nel pomeriggio ad Asseminello.

