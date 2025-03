Pavoletti in campo con la Capitaneria 

Leonardo Pavoletti cambia maglia. Per un giorno il capitano del Cagliari si toglie la tuta rossoblù per indossare la divisa della Capitaneria di porto. Pavoloso , con due ragazzini della scuola calcio, è il protagonista del video girato in città per celebrare il 160° compleanno del corpo tecnico della Marina cui viene affidata la sicurezza di tutti gli aspetti legati alla navigazione.

In prima linea

Le immagini, girate al Poetto e al molo Ichnusa, nella sede della Capitaneria, ritraggono due ragazzini che giocano a calcio in spiaggia. Il pallone finisce in mare e da quel momento, dopo la richiesta di aiuto da parte dei due giovani calciatori, parte la macchina dei soccorsi con la motovedetta Cp 307 e l’elicottero che recuperano la sfera nelle acque del Golfo degli Angeli. Con il pallone a bordo, i militari rientrano al molo Ichnusa dove trovano ad attenderli i due ragazzi. «Oggi un pallone, ogni giorno una vita», commenta Pavoletti. «Da 160 la Capitaneria gioca la partita più importante».

L’eccellenza

«È stata una bella esperienza perché mi ha permesso di vedere da vicino, in prima persona, un’eccellenza italiana e internazionale che opera anche nella nostra città», afferma Leonardo Pavoletti. «Una realtà di primissimo livello che salvaguarda la vita di tutti noi e lo dimostra ogni giorno, ci siamo divertiti nel girare alcune scene a Cagliari, nel pensare e realizzare un video che mettesse in mostra tra il serio e il faceto l’enorme lavoro della Capitaneria. Faccio un grande in bocca al lupo a tutti i ragazzi della Capitaneria – continua il capitano protagonista di mille avventure in rossoblu – e li ringrazio ancora per quello che fanno ogni giorno, sia nell’ordinario che in condizioni di emergenza».

Lo spot

«Il video è stato realizzato dalla media house del Cagliari Calcio, che si è messa a disposizione della Capitaneria per produrre un contenuto utile a promuovere l'istituzione e celebrarla in occasione di questo importante anniversario», fanno sapere i vertici del Cagliari. Il rapporto tra il club cagliaritano e la Capitaneria di porto è stato consolidato prima della partita Cagliari-Juventus, sul prato dell’Unipol Domus, quando il presidente Tommaso Giulini ha consegnato una maglia dedicata con la scritta “Capitaneria di Porto - 160” all'ammiraglio ispettore Sergio Liardo.

L’attività

Le Capitanerie di porto – Guardia Costiera costituiscono oggi l’unico organo amministrativo statale depositario di un complesso di attribuzioni che si ricollegano ad una visione unitaria del mare, del trasporto marittimo e degli interessi pubblici legati alla tutela dell’ambiente e delle risorse naturali.

L’anno scorso, durante l’intensa attività istituzionale, sono stati effettuati 29.056 interventi di ricerca e soccorso e 143.054 interventi di polizia ambientale e rilasciate 15.460 patenti nautiche.

RIPRODUZIONE RISERVATA