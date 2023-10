«Pavoletti, il nostro Altafini» 

Da maestro quale gli va riconosciuto di essere, Claudio Ranieri non può che ricavare una lezione: «Una vittoria come questa ti dà tanta consapevolezza e dà forza alle mie parole». Perché adesso, nello spogliatoio rossoblù, nessuno si sentirà autorizzato a non credergli, quando ammonisce che «non bisogna arrendersi mai. Io sono uno che spera sempre, anche nelle cose impossibili, quando pensi di essere spacciato. Se ti arrendi in anticipo non avrai fatto la tua prestazione, invece il risultato è figlio di mille episodi».

Evidentemente lo spogliatoio del Cagliari è un posto dove si parla, e parecchio. E non è uno solo a parlare. «Ho degli ottimi “anziani”», prosegue Ranieri, che in conferenza stampa non ha mai cambiato espressione, rispetto a quelle mostrate nelle tante gare andate male, «e se il Cagliari fa queste rimonte è per questi ragazzi. Gente come Pavoletti, Mancosu, Deiola, Viola, che ha a cuore la sardità. Quando parlano alla squadra sanno fare discorsi da brividi. Spero di riuscire ad allungare la carriera a qualcuno di loro».

Pavo e Viola

Il discorso nasce, come è ovvio, da Pavoletti, l’uomo incaricato di tenere il Cagliari lontano dalla serie B con i suoi gol a tempo scaduto: «Non posso certo giudicare la sua prova», sorride Ranieri, «ma giudico come si allena: ha una lealtà e una serietà incredibili, è sempre il primo della fila. Lui è come Altafini alla Juventus: quando serviva un gol entrava lui e segnava». Di Viola aveva parlato in tempi non sospetti, quando era infortunato e non giocava («È il leader dello spogliatoio») e, adesso che Nicolas è diventato l’uomo che entra e cambia la partita, aggiunge: «Lo vedo più come regista basso ma quando ho bisogno di un uomo dietro la punta mi sembra il più adatto a rilevare Mancosu, perché ha personalità, qualità, grinta, carattere».

Cambi e carattere

La svolta alla partita l’hanno data cambi come Oristanio («Mi sembra che le cose migliori le fa quando subentra») al posto di Luvumbo («Oggi era un po’ spento»), ma forse non solo. «Nel primo tempo siamo stati paurosi, troppo larghi, abbiamo permesso al Frosinone di giocare come voleva e gioca veramente bene, faccio i complimenti a Di Francesco. Ma non noi siamo stati da meno». Eppure il tabellone segnava 0-3: «Abbiamo creato tante occasioni ma la porta sembrava davvero stregata. Per fortuna ho dei ragazzi che hanno un cuore grande come come una casa, che lottano, sospinti dal pubblico che ci è stato vicino. È bastato fare il primo gol». Perché «se siamo impauriti non giochiamo bene, ma se siamo disperati allora sono dolori per gli avversari».

