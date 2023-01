Pavoletti, il bomber giusto al posto giusto 

Splendido trentaquattrenne, arpiona quel pallone in mezzo a tante gambe con l’agilità di una gazzella e batte poi il portiere del Como con la precisione di un implacabile cecchino. Sbloccando così, dal nulla, il risultato di una partita scorbutica e più complicata di quanto possa poi raccontare il risultato finale. Un gol da bomber di razza, il sesto stagionale per Leonardo Pavoletti che si è subito fatto carico delle esigenze (logistiche e caratteriali) di Ranieri giocando con una rabbia contagiosa e un’intensità pazzesca, rispecchiando fedelmente la filosofia del vecchio-nuovo allenatore del Cagliari. Ogni maledetto centimetro. Ogni giocata come se non ci fosse un domani. Ogni sportellata un pezzo di vittoria. Un punto di riferimento costante poi per il compagno di reparto Lapadula e per tutta la squadra anche in fase di non possesso. Ha dato da subito l’esempio, non si è risparmiato mezzo istante. E gli applausi, scroscianti, dell’intero stadio al momento del cambio hanno commosso persino il tecnico di Testaccio che aveva scelto il suo condottiero prima ancora di conoscerlo. Il capitano, non a caso.

Brividi

Un movimento sbagliato della caviglia destra in un ripiegamento difensivo ha gelato la Domus per una manciata di minuti. Sospetta distorsione. Pavoletti è rimasto a terra dolorante, ha ripreso poi a giocare regolarmente. E avrebbe continuato a farlo sino alla fine della partita se Ranieri non avesse deciso di sostituirlo per preservarlo. Nella speranza che l’allarme sia rientrato sul nascere. Fiato sospeso ad Asseminello, dunque, in vista della gara di sabato a Cittadella. Ieri ripresa soft per tutti dopo la domenica di riposo assoluto, gli allenamenti rientreranno nel vivo oggi con una doppia seduta dalla quale il bomber livornese spera di avere il via libera per preparare la prossima partita con un ritmo già alto. Perché il talento non ha età, ma anche il minimo acciacco – visti i precedenti – va gestito con la massima cautela.

Brugnera nel mirino

«Che giornata a Cagliari: il sole, 17 gradi, i tre punti, il gol». Mai banale anche nei post su Instagram, il capitano. Un gol pesantissimo, appunto, che segna un solco con il recente passato e riapre ufficialmente l’era Ranieri dopo trenta e passa anni. A dimostrazione, tra l’altro, che la sua specialità non è soltanto il colpo di testa. Così, in poco più di un girone e partendo solo undici volte su diciassette dall’inizio, ha già segnato più dello scorso campionato (cinque reti) e del precedente (quattro). Oltre alla categoria, la differenza la fa indubbiamente la testa, nel senso più profondo in questo caso. È nell’Isola dal 2017 e non aveva giocato mai così tanto con la stessa squadra. Ha il Cagliari addosso, ormai, e più di altri convive col tarlo della retrocessione. E più di altri sta provando a dare qualcosa in più. Contro il Como è arrivato il 44° gol, tra Serie A, Serie B e Coppa Italia. Gliene mancano tre, ora, per agganciare Mario Brugnera ed entrare così nella top ten dei marcatori rossoblù di sempre. L’ennesimo schiaffo al destino.