Pavoletti: i miei gol all’ultimo respiro 

Quattro reti, come nessun altro in casa Cagliari. Leonardo Pavoletti vive il suo momento magico, capitano e trascinatore di una squadra che in lui ha uno dei leader riconosciuti, come spesso sottolineato anche da Claudio Ranieri. A Napoli ha dimostrato di saper segnare anche partendo dal primo minuto. «Io cerco di prepararmi sempre al meglio», ha spiegato il Pavoloso a “Il Cagliari in diretta”, su Radiolina e Videolina. «Quando sono pronto fisicamente e mentalmente so di poter dare il mio contributo, altrimenti non sarei un buon capitano o un buon compagno di squadra».

Il gol più bello

La rete è l'orgasmo del bomber. A Pavoletti basta risentire anche solo la voce dello speaker della Domus, Luca Carcassi, per risentirsi lì, sul campo, invaso dalla gioia per un gol. «Un'emozione pazzesca, senti un'esplosione che ti fa volare, che ti permetterebbe di fare di tutto. Anche quando fai gol al 70' e senti tutto lo stadio che grida il tuo nome. E poi la gioia negli occhi dei tuoi compagni, del pubblico, è come volare in cielo». Tre reti nel recupero, in quella che ora è la “Zona Pavoletti”, la rete di Napoli. E poi c'è il gol nel sociale, dove il capitano del Cagliari è sempre più impegnato: «Ho avuto la fortuna di conoscere Luca, che ha creato un'associazione, “Più che atleti”, per calciatori che si vogliono avvicinare al sociale. Ti chiedono cosa vorresti fare e poi ti trovano un'attività su misura. Io ho chiesto di lavorare con i bambini. È divertente e mi fa stare bene, perché vedo persone felici come dopo un gol. Il calore umano fa la differenza». Anche per questo, Pavoletti ha accolto l'assist di Ugo Bressanello e di Domus de Luna: «È un passo e spero di esser preso da esempio. Io mi sporcherei anche di più le mani, ma vedo che anche la pubblicità data dalla mia presenza può fare bene. Se poi Ugo avrà bisogno di altro, io sono pronto».

Verso Verona

Pavoletti si tiene stretto il Cagliari e guarda avanti, alla gara di domani col Verona e al desiderio di spazzar via il tabù trasferta: «Ci siamo molto vicini. Ci manca qualcosina, quello che abbiamo trovato in casa. Ma siamo convinti che arriverà presto. Speriamo di fare punti contro una squadra che lotta per il nostro stesso obiettivo. Ho visto un buon Verona, giocano in casa, ma siamo pronti alla battaglia. Sappiamo cosa vorranno fare loro e noi dovremo essere concentrati 95 minuti per prenderci i punti che non abbiamo mai preso. E vedrete che le trasferte le vivremo con più coraggio». Punti pesanti in chiave salvezza, con una promessa: «Dovessimo restare in Serie A, sono pronto a cantare la canzone di Zeep!».

Il futuro

La salvezza con il Cagliari, ma anche un contratto in scadenza a giugno: «Io devo parlare sul campo, quando la società vorrà la aspetto, ma i percorsi si possono anche dividere e magari ricongiungere in un futuro. Ma parliamo del nulla. A Cagliari sto bene, non è un mistero. È una città dove potrei rimanere a vivere. E dove vorrei far venire anche i miei genitori. Vedremo anche dove mi porterà la carriera e il post carriera». Già, il dopo calcio: «Ci penso da un po', lo ammetto, perché se non ti prepari bene e non hai le idee chiare rischi di girare a vuoto. Da qualche anno ho iniziato un percorso per essere una persona migliore ed esser pronto quando arriverà quel giorno».

