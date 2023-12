pavoletti ha ribaltato il destino 

Sfatata la leggenda che segna solo subentrando o in pieno recupero. E delle quattro reti realizzate dall’inizio del campionato, l’ultima contro il Napoli - paradossalmente - è quella che più lo ripaga e rilancia, al di là del gesto tecnico (ha colpito il pallone col ginocchio) e del risultato finale (che smorza inevitabilmente l’entusiasmo). L’etichetta di bomber “last minute” alla Altafini gli è servita per ritrovare la credibilità e riconquistare la scena anche fuori dall’Isola, la prestazione al “Maradona”, invece, per riprendersi lo scettro là davanti in una concorrenza spietata. Leonardo Pavoletti non è solo il capitano del Cagliari e il leader indiscusso dello spogliatoio, è di nuovo il capocannoniere della squadra e il primo attaccante, a questo punto, a cui dovrà pensare Claudio Ranieri quando sceglierà la formazione che verrà. Splendido 35enne, oltre al fiuto del gol e alle sue qualità col pallone, sabato ha dimostrato di avere una resistenza atletica invidiabile giocando tutta la partita recupero compreso (solo cinque giorni dopo, tra l’altro, la gara col Sassuolo). Verrebbe da chiedersi quale sarebbe oggi il suo score se avesse avuto più chance, non solo nei momenti disperati.

Dal primo minuto

In sedici giornate, ha totalizzato 391 minuti in campo, in pratica segna un gol di media a partita (ogni 99,5 minuti per l’esattezza). Quattro gol in tutto, appunto, tra la doppietta con cui ha ribaltato il Frosinone, l’ennesimo all’ultimo respiro contro il Sassuolo e quest’ultimo al Napoli, il meno incisivo ma il più significativo a corredo di una prestazione di sostanza. La prima vera prestazione da titolare dall’inizio del campionato. Bravo a far salire la squadra e farla respirare, bravo poi a sviluppare l’azione nelle ripartenze. E sotto porta sul cross calibrato di Luvumbo, non si è fatto certo pregare. Ci aveva già provato nel primo tempo, entrambe le volte di testa, dimostrando di essere da subito sul pezzo. E nell’elettricità agonistica del match, era uno dei più agguerriti, a muso duro sui partenopei e sempre in difesa dei compagni.

Gol e scenari

Due giorni fa a Napoli Pavoletti ha segnato il gol che non aveva mai segnato in sei mesi con la maglia dei partenopei. Al contrario, con quella del Cagliari le soddisfazioni se l’è prese subito e continua a prendersele alla settima stagione nonostante l’età e nonostante due infortuni importanti al crociato. Tra Serie A, Serie B e Coppa Italia è arrivato a quota 49 reti, raggiungendo Marco Sau (col quale ha giocato le prime stagioni nell’Isola) nella speciale classifica dei marcatori rossoblù di sempre e portandosi così a -2 da Daniele Conti e a -6 da Luis Oliveira. Tutti nel mirino, visto l’andazzo. Simbolo della squadra, non solo in campo, e idolo assoluto dei tifosi che, fosse stato per loro, gli avrebbero proposto un contratto a vita dopo il gol al 94’ a Bari. Invece, l’avventura di Pavoletti in Sardegna è agli sgoccioli essendo in scadenza a giugno. «Mi godo al massimo quest’ultimo anno», disse durante il ritiro precampionato a Saint-Vincent, convinto, forse, che fosse davvero l’ultimo. Nel frattempo, ha ribaltato il destino per l’ennesima volta e la sua carta d’identità è diventata un dettaglio. Il rinnovo ora è quasi un atto dovuto. Il Cagliari ci pensa, lui ci spera. La salvezza, intanto, passa per i suoi gol.

