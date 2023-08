Pavoletti-gol, Cagliari imbattuto a Brest 

Il Cagliari chiude imbattuto il precampionato, pareggiando 1-1 sui campo dei francesi del Brest, Ligue 1. Ranieri deve rinunciare agli infortunati Radunovic, Jankto, Pereiro e Desogus e schiera il Cagliari con Scuffet in porta, Zappa, Dossena, Obert e Augello in difesa, Makoumbou centrale, affiancato da Sulemana e Deiola e, davanti, un inedito tridente composto da Di Pardo, Pavoletti e Luvumbo. Al 12’ della ripresa il vantaggio francese con Satriano, al 25' il pari di testa di Pavoletti (foto Valerio Spano) su punizione di Augello. Sabato sera alla Domus, per la Coppa Italia, la sfida con il Palermo.

a pagina 50