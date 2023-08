Pavoletti esulta: giovani guerrieri guidati benissimo  

«Abbiamo dimostrato subito che la Serie A non si gioca solo con le doti tecniche e tattiche ma soprattutto con la personalità e la giusta mentalità». Cuore e piglio da leader, capitan Pavoletti analizza il match contro il Torino: «Il pareggio è giusto potevamo segnare noi come loro, alla fine questo è un risultato che ci sta per entrambe le squadre», spiega.

Il punto di forza

In campo ha brillato un gruppo di giovani guerrieri, pronti a dare tutto. «Noi con una squadra molto giovane abbiamo dimostrato di saper stare in campo e di reggere un avversario forte e difficile e ce la siamo giocata con queste doti fino alla fine», osserva l’attaccante del Cagliari che, entrato in campo alla ripresa, si è reso subito protagonista. Non solo esercizio, ma anche suggerimenti preziosi, perché “Pavo” sa bene di essere un esempio e una chioccia per molti suoi compagni oggi all’esordio nella massima serie: «I ragazzi avevano tantissima voglia di esordire. Abbiamo dato tanto per tornare in Serie A e oggi era il grande momento», ammette senza nascondere i timori della vigilia. «Avevamo paura nei giorni precedenti, un po’ di tensione, invece abbiamoretto bene. Noi siamo stati di supporto, siamo stati come dei fratelli maggiori, abbiamo dato loro dei consigli come quello di non dare troppo peso alla pressione», prima di svelare chi è il vero condottiero della squadra.

Il tecnico

«Abbiamo un mister che bene o male alleggerisce a tutti i compiti perché ha una personalità incredibile e riesce sempre a metterci a nostro agio in campo, ci fa sentire bene facilitandoci il lavoro». Ranieri come una divinità taumaturga: «Ci ha fatto sentire subito pronti per la Serie A, abbiamo un allenatore di livello, qualunque cosa dica alla fine ha sempre ragione lui», commenta, «ci aveva detto che saremmo andati in Serie A e aveva ragione, in queste settimane ci aveva detto che eravamo pronti per la categoria e aveva ragione». Il futuro: «La condizione atletica va migliorata, lo sa anche lui, però ci aveva detto che ci siamo e che non abbiamo nulla di meno rispetto agli altri».

RIPRODUZIONE RISERVATA