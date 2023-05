Pavoletti e Mancosu: presenti   

Ranieri può sorridere. A Perugia il Cagliari porterà anche Mancosu e Pavoletti, che potrebbero partire dalla panchina, mentre nella formazione titolare troverà di nuovo posto Azzi, che ha scontato il suo turno di squalifica. Sempre per “colpa” del giudice sportivo, mancheranno Dossena e Rog.

Mancosu aveva già fatto un rientro parziale in gruppo nell'allenamento di martedì. Ieri mattina, il centrocampista cagliaritano ha avuto il definitivo via libera. Smaltita la distrazione ai flessori, Mancosu si è allenato con i compagni e oggi verrà inserito nella lista dei convocati. Come Pavoletti, che ieri non sentiva più fastidio alla caviglia ed è tornato a disposizione. Niente da fare, invece, per Falco, che continua a soffrire per la contusione al ginocchio rimediata a Parma. Ieri, prima dell'allenamento, dirigenti, staff tecnico e giocatori hanno avuto un incontro didattico con l'ex arbitro Pinzani, coordinatore dei rapporti Aia con i club di A e B. Un modo per allentare le tensioni date dalle ultime direzioni di gara.

Ieri sera, il Cagliari ha partecipato all'evento “Exclusive Shopping Club”, in collaborazione con la Rinascente, sponsor dei rossoblù. Lo store di via Roma ha ospitato l'incontro tra dirigenti, tecnici e giocatori con i partner commerciali. (al.m.)

