Pavoletti e Lapadula, attenti a quei due 

Il Cagliari ha giocato la gara della svolta, si è levato per ora fuori dalla zona calda della classifica e ritrova in un colpo solo i suoi eroi: Pavoletti e Lapadula (nella foto di Valerio Spano ). Se l’attaccante livornese è ormai l’icona dei finali palpitanti (che celebriamo con una pagina speciale), il peruviano ieri sera ha dovuto subire un intervento chirurgico al naso, dopo la battaglia senza esclusione di colpi con i difensori del Sassuolo. La squadra di Ranieri è tornata in campo pensando già al Napoli, che sfiderà sabato alle 18 al “Diego Armando Maradona”.

alle pagine 50, 51