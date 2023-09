Pavoletti e la notte magica di Bari: il “Morosini” e magari una maglia 

Diciannove la prima, trentacinque la seconda. Sono i minuti giocati da Leonardo Pavoletti in questa stagione. Due partite a morsi, la terza sul divano. L’uomo di Bari, la testa vincente, uno dei senatori del sacro spogliatoio di Assemini, adesso è pronto. Si è allenato, ha fatto notizia il suo golletto nell’amichevole al trotto con il Carbonia, sta mettendo benzina nel motore. Con quasi trentacinque anni esibiti con fierezza, per un attaccante che resta uno dei migliori colpitori di testa in attività del campionato.

Sul palco

E ieri sera a Milano si sono riaccese le luci sul Premio Gentleman Fair Play, ventottesimo anno, uno dei riconoscimenti più amati dal nostro calcio e dagli altri sport, perché racconta le storie più affascinanti dei nostri campioni. Un premio a tinte rossoblù, perché l’impresa dell’11 giugno di Bari, con quel finale thrilling e il gol del calciatore entrato poco prima, ha convinto i giurati a puntare tutto su Pavoletti. E non solo per quel gol, che ha avuto la forza dirompente di ricollocare il Cagliari in Serie A. Nel corso della serata, condotta da Massimo Caputi e Giorgia Rossi, il premio “Gentleman” intitolato all’indimenticabile Pier Mario Morosini – organizzato con il sostegno della Lega Serie B guidata da Mauro Balata – è stato consegnato a Leonardo Pavoletti. L’attaccante del Cagliari, accompagnato dal direttore Business e media Stefano Melis, è stato il giocatore prescelto “per i valori che incarna, quelli che rappresentavano in campo Moro”.

«Ringrazio gli organizzatori, tutte quelle persone che mi hanno scelto per questo premio. Il calcio è uno strumento eccezionale per diffondere i valori positivi dello sport: da capitano di una squadra come il Cagliari so bene quanto sia importante dare il buon esempio, essere un punto di riferimento per compagni e tifosi», ha detto l’attaccante rossoblù mentre riceveva il premio, «per me è un onore ricevere un riconoscimento come questo, intitolato al “Moro”, un ragazzo splendido che ci ha lasciati troppo presto. Rivolgo un pensiero a lui e a un altro calciatore che come Piermario è stato un modello dentro e fuori il campo, Davide Astori. Il loro ricordo mi accompagnerà per sempre».

Il campo

Pavoletti è pronto per la sfida domenica prima di pranzo. Un uomo in più per Ranieri, esperienza e peso al centro dell’attacco e non solo. Un leader che sa dare e dire le cose giuste, soprattutto in una squadra che sta trovando la sintonia tra forze freschissime e atleti stagionati. Pavoletti può giocare con Luvumbo, con Oristanio, in teoria è un doppione di Petagna con cui condivide la passione della conclusione aerea e la capacità di far salire la squadra. Rispetto a Shomurodov – sulla carta – ha meno velocità e chissà se i due li vedremo mai insieme. Insomma, è una alternativa di qualità ma anche una prima scelta, secondo quale progetto tattico prenda posto nella testa dell’allenatore. L’uomo della provvidenza nella passata stagione, un’opzione importante in questo delicato momento del campionato .

