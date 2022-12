Pavoletti: così è difficile 

Una doppietta a Leonardo Pavoletti mancava da un’eternità: 16 febbraio 2019, 2-1 al Parma. Dopo quella al Perugia (la Lega B ha assegnato a lui il 3-2, inizialmente dato a Lapadula) più che festeggiare ha però da sfogarsi per qualcosa che non accetta: «Trovare chi fa dei gestacci perché hai vinto è troppo», il suo messaggio a qualcuno che dagli spalti ha contestato al fischio finale, «di certo abbiamo problemi, magari siamo molto scarsi però cuore e voglia non sono mai mancate. Ogni volta che siamo andati sotto abbiamo provato a riprenderla fino al 95’, poi colpa nostra. Sicuramente abbiamo deluso i tifosi, ma è troppo tempo che siamo uno contro l’altro a cercare un colpevole: se vogliamo bene a questi colori e questo stemma aiutiamoci a vicenda, gli altri non lo faranno. È una situazione non piacevole, chi non vuole bene al Cagliari forse non sarà contento per la vittoria ma io lotterò finché sono qui».

Sulle spalle

Pavoletti si portava sulle spalle il peso del rigore parato mercoledì, che poteva valere l’1-1. La marcatura doppia di ieri vuole sia un segnale e ringrazia Liverani per aver insistito su di lui: «Mi mancava da tempo la doppietta, ma mi mancava proprio giocare. Ho sbagliato a Terni, ma sono contento che Liverani abbia avuto fiducia in me: ho potuto prendermi la responsabilità. Ci ho messo del mio a contribuire a questa vittoria, le doppiette sono fini a se stesse se non vinci». Ora servirà continuità, in primis di risultati: «Bisogna essere contenti per il Cagliari, non abbiamo vinto i Mondiali ma dev’essere un punto di partenza. Se teniamo a questa squadra dobbiamo essere un minimo fiduciosi, ora finire bene il 2022 e iniziare bene l’anno. Ci stiamo caricando di tensione, tanti ragazzi, anche nuovi, se fanno un errore pagano perfino i nostri degli anni precedenti: così è difficile».

Parole da leader

Pavoletti, oltre a segnare, ha fatto di tutto: sponde, occasioni, proteste con l’arbitro, anche sbracciate dopo la gomitata ricevuta nel primo tempo (e rimasta impunita, a differenza del suo intervento pulito col giallo). Di voglia ne ha tanta e ci tiene a ribadirlo: «Bisognava vincere a tutti i costi, contro l’arbitro e chiunque voleva mettersi in mezzo. Siamo in difficoltà, ma con due attaccanti del genere più Luvumbo abbiamo tante armi. Dobbiamo credere nelle nostre qualità, se non lo facciamo noi per primi non lo faranno di certo gli avversari. Io continuerò a dar tutto». Sul gol assegnato a lui e non a Lapadula taglia corto: «L’importante è che sia entrata».