Pavoletti corre verso il recupero 

Non c'è tempo da perdere, il Cagliari mette subito nel mirino la partita di sabato alla Domus con la capolista Frosinone. Una nuova sfida d'alta classifica che potrebbe regalare un altro “sold out” dopo quello col Südtirol, visto che sono già certe 13.000 presenze con tre giorni di prevendita a disposizione.

La corsa di Pavo

Ranieri non ha concesso tregua e per il Cagliari, rientrato lunedì notte da Pisa, ieri c'è stata addirittura una doppia seduta di allenamento, anche se sia al mattino che al pomeriggio i giocatori impiegati all'Arena Garibaldi si sono limitati a un lavoro di scarico. Per gli altri, mattina in campo, tra esercitazioni e partitelle, e pomeriggio in palestra. Passi avanti per Pavoletti, ancora in personalizzato, ma che punta a tornare in gruppo già in settimana. Sempre e solo terapie per Capradossi. Oggi nuovo allenamento al mattino.

La visita

E ad Asseminello, ieri pomeriggio, era presente il ct del Perù Juan Reynoso, in Europa per incontrare i giocatori della Bicolor. Reynoso, accompagnato dall'assistente tecnico Velasquez e il preparatore atletico Leombruno, ha potuto rivedere il centravanti della sua “seleccion” Lapadula e si è confrontato col collega rossoblù Ranieri. (al.m.)