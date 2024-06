Pavoletti: Ci toglieremo altre soddisfazioni 

«È bellissimo potersi svegliare ogni mattina a Cagliari». Il sorriso, solare e liberatorio, vale più di mille parole. Pochi giorni dopo il rinnovo del contratto sino al 2026 (e pochi giorni prima del matrimonio con Elisa) Leonardo Pavoletti si rivolge ai tifosi lanciando l’ennesima sfida attraverso un’intervista pubblicata sui social del club: «I nuovi obiettivi sono ben delineati perché Ranieri ha solcato un bel sentiero e dovremo portare avanti i principi che ci ha inculcato». E per farlo, il capitano (la prossima sarà l’ottava stagione nell’Isola per lui), chiede il supporto dell’intero popolo rossoblù: «Abbiamo bisogno di tutta Cagliari e di tutta la Sardegna. Ci deve essere un ambiente sereno e tranquillo, solo così potremo raggiungere altri grandi traguardi».

Il rinnovo

Avanti insieme per altri due anni. «Le sensazioni per questo rinnovo sono di gratitudine, affetto e orgoglio», sottolinea il 35enne attaccante livornese. «Devo ringraziare innanzitutto la società che continua a credere in me nonostante tutto, poi i cagliaritani e i sardi in generale che mi dimostrano ogni giorno, non solo allo stadio, il loro affetto. Sono ancora qui grazie a loro».

I nuovi obiettivi

Pavoletti si tiene stretto ogni istante dei sette campionati vissuti in rossoblù e trova il lato positivo anche nei momenti più tristi come gli infortuni o la retrocessione. «C’è sempre stata una rinascita», ricorda il capitano che guarda ancora avanti e ragiona da bomber: «Spero di passare e di far passare due anni felici ai tifosi del Cagliari. E mi piacerebbe farlo con grandi vittorie e con grandi gol». Il sorriso è ora un guanto di sfida: «Sì, vorrei tornare a spolverarmi le spalle un po’ di più rispetto all’ultimo periodo. Sto lavorando bene e mi sono ripreso. Saranno due anni intensi e sono sicuro che ci toglieremo grandi soddisfazioni». (f.g.)

