Pavoletti c’è, Luvumbo ancora a parte 

Tutti in campo eccetto Luvumbo al “Crai Sport Center” di Assemini dove è entrata nel vivo la preparazione del Cagliari in vista dello scontro diretto con il Lecce dell’ex Giampaolo, in programma domenica alle 15 alla Unipol Domus.

Il punto

Rientrato in gruppo Pavoletti, che aveva saltato l’allenamento di mercoledì. Anche per l’occasione, dunque, Nicola avrà l’imbarazzo della scelta in ogni reparto. Il tecnico piemontese sperava di poter contare anche su Luvumbo il quale, però, non ha ancora smaltito del tutto il dolore alla caviglia sinistra. Ancora ieri l’attaccante angolano si è limitato a svolgere un lavoro personalizzato. Difficile a questo punto un suo recupero per il match con i pugliesi, molto più probabile per l’impegno successivo a Torino contro i granata. Verso la conferma buona parte dell’undici che ha rotto il ghiaccio sabato scorso a San Siro con il Milan. Certo il cambio della guardia in difesa tra Palomino e Mina, solito ballottaggio sulla trequarti tra Viola e Gaetano.

I tifosi

Continua intanto la corsa al biglietto. Superata ieri sera quota 16mila spettatori. Anche lo spicchio di stadio riservato ai tifosi ospiti, con 400 posti, sarà tutto occupato.

