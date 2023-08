Pavoletti c’è, il Cagliari pareggia 

Brest 1

Cagliari 1

Brest (4-2-3-1) : Bizot; Lala, Chardonnet, Brassier, Locko (20’ st Dari); Magnetti (20’ st Martin), Lees-Melou (37’ st M’Bock); Pereira Lage (20' st Camara), Del Castillo (32’ st Camblan), Le Douaron; Satriano (32’ st Karamoko). In panchina Coudert, Herelle. Allenatore Roy.

Cagliari (4-3-3) : Scuffet; Zappa (26’ st Nandez), Dossena, Obert, Augello (26’ st Azzi); Sulemana (37’ st Kourfalidis), Makoumbou (37’ st Lella), Deiola (26’ st Oristanio); Di Pardo, Pavoletti (37’ st Viola), Luvumbo. In panchina Aresti, Iliev, Goldaniga, Altare, Travaglini, Capradossi, Shomurodov. Allenatore Ranieri.

Arbitro : Letexier di Bédée.

Reti : nel st 12’ Satriano, 25’ Pavoletti.

Note : ammonito Azzi. Angoli 5-3 per il Brest. Recupero 0’ e 4’.

Brest. Il Cagliari chiude imbattuto il suo precampionato. I rossoblù, che ieri hanno sfoggiato la nuova terza maglia color blu scuro, sono usciti imbattuti dall’amichevole giocata al “Francis-Le Blé” con il Brest. Contro una formazione che già la settimana prossima farà il suo esordio in Ligue 1 (domenica contro il Lens), la squadra di Ranieri ha sofferto ma ha saputo reagire allo svantaggio dell’ex Inter ed Empoli Satriano con la prima zampata stagionale di capitan Pavoletti.

Camaleonte

Il Cagliari, reduce dal ritiro in Val d’Aosta, si presenta in Francia con le assenze di Radunovic, Jankto, Desogus e Pereiro, già tornati in Sardegna. Il Brest si schiera col 4-2-3-1 e allora Ranieri disegna una squadra che possa mettere un po’ di sassolini nei meccanismi dei ragazzi di Roy. Ecco quindi Zappa, Dossena, Obert e Augello davanti a Scuffet, Makoumbou a fare da scudo davanti alla difesa, affiancato da Sulemana e Deiola, mentre in attacco Pavoletti è la punta centrale con Di Pardo e Luvumbo esterni. Un 4-3-3, quindi, pronto a trasformarsi in un 4-1-4-1 in fase di non possesso. Il Cagliari parte bene e, nei primi 15’, crea due insidie: prima con una punizione di Augello (parata) e poi, soprattutto, con Deiola su angolo sempre dell’ex Samp, ma il vice-capitano non riesce a dare la giusta deviazione di testa sotto porta. Poi escono i francesi, che prendono campo e non consentono mai la ripartenza a Luvumbo e compagni. Al 35’ Chardonnet di testa anticipa tutti ma la conclusione a botta sicura centra la traversa. Al 42’ Satriano da distanza ravvicinata anticipa Dossena ma manda alto.

Botta e risposta

Si riparte con formazioni e tema invariati. Il Brest attacca e il Cagliari non riesce a rispondere. All’8’ Dossena anticipa Del Castillo e sfiora l’autorete. E al 12’ ecco il lampo di Satriano che dai venti metri, senza nessuno a contrastarlo, la mette all’incrocio, imprendibile per Scuffet. E il portiere, 3’ dopo, deve salvare ancora sull’uruguaiano. Ma nella difficoltà il Cagliari sa trovare energie insospettabili. Al 18’ Pavoletti sfiora il pari, ma viene stoppato dal portiere Bizot. Al 25’ però il capitano lascia il segno: punizione da sinistra di Augello e colpo di testa vincente. Scattano le sostituzioni, Ranieri butta nella mischia Azzi, Oristanio e Nandez per Augello, Zappa e Deiola; poi Kourfalidis, Viola e Lella per Sulemana, Pavoletti e Makoumbou. C’è tempo anche per un po’ di nervosismo, con Ranieri che da bordo campo ne dice quattro a Lees-Melou, colpevole di aver maltrattato Luvumbo. Ultimo brivido al 42’, con un colpo di testa di Le Douaron su cui salva Obert.

Avanti verso la Coppa

Il Cagliari pareggia così 1-1, evidenziando compattezza e nuovi progressi, ma anche qualche limite in fase di costruzione, dove si sente l’assenza di un giocatore che sappia verticalizzare in mezzo al campo, e di finalizzazione, dove Pavoletti è rimasto troppo spesso isolato. Subito dopo la gara la comitiva rossoblù è tornata a casa. Da domani in campo ad Asseminello per preparare la sfida di sabato (ore 21,15) contro il Palermo, esordio stagionale in Coppa Italia. Adesso si fa sul serio.

