Pavoletti: Cagliari, siamo giunti al termine 

«Dopo tante battaglie, tanti anni, siamo giunti al termine». Attraverso un podcast sui canali social del Cagliari, Leonardo Pavoletti annuncia così la fine della sua storia da calciatore rossoblù dopo 9 anni, 231 partite e 52 gol. Senza, però, svelare quale sarà il suo futuro. Sarà un lungo, intenso e commovente abbraccio, domenica sera, poi si vedrà. Si presenterà alla Domus per l’ultima volta da capitano. Non sarà in campo (è reduce da un intervento di pulizia del ginocchio), ma questa col Torino sarà di fatto per lui l’ultima partita nell’Isola dove è arrivato, nell’estate del 2017, per sostituire in extremis il “cholito” Simeone infortunato (il destino ha voluto che dopodomani ci sia pure lui, ma con la maglia granata) sino a diventare un simbolo del club con una storia bellissima. Condita d’azzurro, tra l’altro.

A un bivio

Dopo anni straordinari e ricchi di gol, il ginocchio (doppio crociato) non gli ha dato tregua nelle ultime stagioni. Anche nel finale, si è comunque preso soddisfazioni importanti, su tutte il gol della promozione al 94’ a Bari. Per l’attaccante toscano è arrivato, dunque, il momento dei saluti. Ancora, però, non ha deciso che cosa farà il prossimo anno. Tra sei mesi spegnerà 37 candeline, mentalmente sente di poter dare ancora qualcosa. Si è preso così un’estate di riflessione, magari vuole capire come reagirà il ginocchio dopo l’ennesimo intervento e valutare eventuali offerte che potrebbero arrivargli (non solo dalla sua Livorno). È a un bivio, insomma: allungare di una stagione in B o in C la storia da calciatore altrove o cominciare subito quella da dirigente rossoblù. Una cosa è certa: vivrà a Cagliari.

«Chi vivrà, vedrà»

«Dopo tante battaglie, tanti anni, siamo giunti al termine». La voce è smorzata dall’emozione, per quanto lui provi a mascherarla con il sorriso. «Tutto ha un inizio, ma ha anche una fine. Siamo arrivati al momento, come me lo ero immaginato», ammette. «Tanti anni in un posto, sono stato amato, ho amato e amo ancora tantissimo. È una fine calcistica, ma non di vita», tiene a precisare, non a caso. «Sono qui per dire che con il Cagliari Calcio, il calcio giocato è finito. Si ripartirà, vediamo. Intanto mi godrò l’estate con la famiglia, inizierò a capire quello che di buono ho fatto, quello che ho sbagliato. Mi prendo una piccola pausa per valutare il mio nuovo percorso e chi vivrà, vedrà».

I saluti del club

Contemporaneamente, sono arrivati i saluti da parte del club. «La storia è di quelle da film: un inestricabile intreccio di gioie, anche esaltanti, e poi - d’improvviso - di momenti difficili in cui il mondo sembra crollarti addosso», si legge nella lettera. «Un minuto prima tocchi il cielo con un dito, poi la botta. Una prova continua a cui la vita ti mette davanti, ma tu ti rialzi e riparti sempre. Il mantello da supereroe “Pavoloso” indossato in campo, fuori - per tutti - semplicemente Leonardo». Un viaggio speciale: «Avresti voluto chiuderlo in campo, ma anche qui il destino, coerente e beffardo, ci ha messo il suo zampino. Da capitano sarai comunque lì, come sempre, al fianco della squadra, per sostenerla e trasmetterle tutta la tua forza. Cagliari è e sarà sempre casa tua».

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