Pavogol, il piede del destino 

Capitan Leonardo Pavoletti l’aveva detto più volte nell’ultimo anno: sognava di riprendersi la Serie A col Cagliari, anche per cancellare la retrocessione del 22 maggio 2022. Missione compiuta, con il gol dell’apoteosi al quarto dei sette minuti di recupero che diventa di diritto uno dei momenti di gloria della sua carriera: «Sì, è uno dei più importanti che abbia mai fatto», ammette in delirio appena finita la partita del San Nicola. «Però me lo sentivo che se fosse arrivato un pallone avrei segnato, e me lo dicevano in tanti». Gli sono bastati due minuti del tempo regolamentare più quelli di recupero, per mettere il suo marchio indelebile su questa promozione e garantirsi un posto eterno nella storia del club (dove peraltro era già presente). E lui sa, come capitano, che aveva una missione in più degli altri: «Il destino ha voluto che l’uomo copertina fossi io».

Decisivo all’ultimo

Non è stata una stagione facile per Pavoletti, fra tanti problemi fisici e una condizione che faticava a essere ottimale. Ma nel momento chiave lui c’è stato e ha fatto tutta la differenza del mondo. «Sono contento, sapete quanto tenga a questa squadra e soprattutto a questo gruppo: siamo stati fantastici», l’elogio anche ai suoi compagni. «Non solo per questi sei mesi, ma per tutto l’anno. Siamo partiti fra tante difficoltà e questa promozione è merito di tutti. La forza di questa Serie A è il nostro gruppo». Con un allenatore che, tornato quando il Cagliari era ai margini della zona playout, ha ribaltato tutto e portato a un epilogo tanto sognato che ieri è diventato realtà: «Ranieri è il numero uno, è lui che ci ha trasportati in Serie A», ammette.

Il riscatto del capitano

Pavoletti non l’aveva mai nascosto in tutto questo tempo: la retrocessione di un anno fa a Venezia lo aveva toccato particolarmente e ci teneva a riprendersi la Serie A, preferibilmente dopo una sola stagione, tanto che aveva chiesto e ottenuto di rimanere. Il tocco da centravanti verissimo al 94’, sul cross di Zappa, lo ripaga della delusione di quella serata al Penzo. «Il calcio è questo: un anno perdi e un anno vinci. Le persone vedono chi dice la verità, nel bene e nel male: io non nascondo mai quello che penso. Siamo stati bravi perché non era facile, siamo rimasti sul pezzo e adesso ce la godiamo tutta». Per lui ieri è stata la presenza numero 168 con la maglia del Cagliari, con 44 gol: non se la dimenticherà mai.

