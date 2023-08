Pavo & Nahitan, noi ci siamo 

Trecento volte rossoblù, trecento maglie sudate, fra gioie e dolori. L’aria dei senatori, il sorriso dei leader, il calcio nell’anima. A Torino giocheranno di sicuro e sarà un’altra prima di campionato per due come Leo Pavoletti e Nahitan Nandez, personalità enormi e rossoblù per sempre, salvo clamorosi colpi di testa.

L’attaccante

Il suo soprannome, “Pavoloso”, è un’idea di Mattia Perin, ai tempi suoi compagno nel Genoa, oggi fra i pali della Juventus. Leonardo da Livorno, 34 anni, pareva destinato ai margini di una squadra faticosamente in corsa per la promozione, complice il campionato clamoroso di Gianluca Lapadula. Poi arrivano certe notti, quegli ultimi minuti dell’ultima partita che hanno riscritto la storia del Cagliari, ma soprattutto quella di Pavoletti. Nessuno ha più parlato di cessione, di addio, è calato il silenzio sul suo contratto oneroso, la zampata su cross di Zappa al “San Nicola” gli ha garantito un posto fisso in prima classe, quella degli Intoccabili. Tre ritiri fa pareva che le sue ginocchia non potessero più sopportare certi carichi di lavoro, lunedì – dopo un ottimo pre-campionato – sarà lì, al centro dell’attacco. Ranieri lo ha utilizzato poco, nella cavalcata verso la promozione, dandogli la possibilità di incidere solo nei finali. Lui ha risposto da navigato goleador, nell’attimo che serviva. E a Torino, in attesa che il mercato aumenti la dote di Ranieri anche in attacco, i tifosi rossoblù sogneranno grazie alla sua fisicità, al suo cuore, al suo mestiere, quello di fare gol. Ancora lui, per la presenza numero 171 in rossoblù, con 45 reti.

Il tuttocampista

Ruggisce, lo ha fatto 132 volte con la maglia dei Quattro Mori. E nonostante una fisicità che non ha rivali ai massimi livelli, è stato espulso una sola volta in oltre 10 mila minuti giocati. Anche Nahitan Nandez, come il suo collega toscano arrivato a Cagliari due anni prima, sembrava destinato a cambiare casa e casacca. Bastava seguire le elucubrazioni del suo agente, il burbero Pablo Bentancur, per capire che Nandez era su piazza per il miglior offerente. E poi accade sempre, ogni estate o comunque a ogni finestra di mercato, che l’Italia, e Cagliari in particolare, continuino a essere casa per questo calciatore formbidabile (quando sta bene). Nandez ha vissuto un periodo particolare con Liverani in panchina, alla ricerca di una collocazione che non si trovava, nonostante una condizione fisica finalmente ritrovata. Con Ranieri ha trovato lo spazio giusto e insieme a qualità e quantità, garantite dal Leon, sono arrivati i risultati. Anche lui sarà lì, nello stadio dei granata, pronto a difendere la causa, lunedì sera. Dopo un’estate dove ha regalato, su Instagram, porzioni di Sardegna e di vita quotidiana che continuano a raccogliere enormi quantità di visualizzazioni. Un modo per cementare il suo legame con l’Isola e con una maglia che sembra indossare da sempre.

Il tifoso lo ama, i compagni lo adorano, Ranieri sa che insieme a Makoumbou e Sulemana può costituire un reparto destinato a sorprendere. «Cagliari è l’unico posto al mondo dove vorrei essere». E se fosse l’anno della consacrazione per Nahitan?

