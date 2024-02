Pavimentazione nel borgo antico 

Approvato nei giorni scorsi, a Tratalias, il progetto di fattibilità tecnico economica per il completamento della pavimentazione in alcuni tratti del vecchio borgo medioevale.

«Si tratta di un progetto, da 520 mila euro, molto importante per la riqualificazione del vecchio borgo – dice Marco Antonio Piras, vice sindaco e assessore ai Lavori pubblici - con questo progetto siamo in grado di poter effettuare la richiesta dei finanziamenti che permetteranno di portare a termine la riqualificazione del centro storico».

I lavori consentiranno, infatti, di completare la via Mentana, con una nuova pavimentazione. Inoltre, il completamento della chiusura ad anello di via Degli Angeli, via Chiesa e via Solferino, garantirà una connessione tra la Tratalias Nuova e il vecchio borgo: migliorerà l’accessibilità e la fruibilità del centro matrice e la fruibilità pedonale. Saranno utilizzati materiali locali, come granito, in sostituzione dell’attuale tratto asfaltato e in terra battuta.

