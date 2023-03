Pavimentazione in dissesto, vico Mercato Vecchio è una trappola 

«Mettete in sicurezza la pavimentazione della nostra strada: da troppi anni viviamo in una condizione che mette a rischio la nostra incolumità fisica». L’appello al Comune d’Iglesias è quello degli abitanti di vico Mercato Vecchio, strada nel cuore del centro storico dove agenti atmosferici e usura hanno di recente aggravato le condizioni di una pavimentazione nata e progettata con il ciottolato.

«L’ultima segnalazione agli uffici competenti è stata inoltrata e protocollata lo scorso ottobre», rivela una residente, Luisella Cossu: «Nella strada abitano diverse persone anziane e si cammina fra buche profonde, dossi, residui di piccole frane e il fondo sdrucciolevole. Tempo fa è persino caduto il postino nel tentativo di recapitare la corrispondenza». Col buio i pericoli aumentano: «L’impianto d’illuminazione non è adeguato».

I residenti hanno proposto al Comune di sistemare la pavimentazione spendendo di tasca propria: «C’è stato risposto che esiste un vincolo della Sovrintendenza per qualsiasi modifica», prosegue Cossu. «Ci rendiamo conto che rattoppare non sia la soluzione migliore ma se non s’interviene nell’immediato qualcuno si farà male sul serio».

RIPRODUZIONE RISERVATA