Pavia premia Repetto  ma Max Pezzali  ora diffida il Comune 

Max Pezzali non accetta che il Comune di Pavia assegni la benemerenza civica a Mauro Repetto, sua collega negli 883 all'inizio degli anni Novanta.

Gli avvocati del cantante - riportano Il Giorno e la Provincia pavese - hanno inviato lo scorso 6 novembre una lettera al sindaco di origini sarde Michele Lissia chiedendo di non attribuire il riconoscimento civico (che verrà assegnato il 9 dicembre, giorno di San Siro, patrono di Pavia) a Repetto. Le richiesta è motivata dal fatto che il nome degli 883 si identifica con Pezzali, che ha già ricevuto il “San Sirino”. Ma in ballo c'è anche una causa con una società di Claudio Cecchetto che rivendica la titolarità del nome della band. Il Comune non sembra disposto a fare retromarcia. Dopo l'indicazione del nome di Repetto, l’approvazione definitiva dovrebbe arrivare domani. A Repetto si riconosce il merito di far conoscere il nome di Pavia con lo spettacolo teatrale “Alla ricerca dell’uomo ragno”. Pezzali sui social ieri ha chiarito che non c’è nulla di personale contro Repetto ma è solo una questione legata al nome della band. Però nella proposta di assegnare il premio a Repetto, presentata da Pietro Alongi (consigliere Pd), non si farebbe riferimento agli 883.

