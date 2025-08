Pause brevi e troppe gare, Fifa e calciatori litigano 

Roma. Dodici luglio, il Chelsea a New York alza la coppa del Mondiale per club che chiude la stagione. Diciassette agosto, è sempre la stessa squadra quel Chelsea che contro il Crystal Palace comincia la nuova stagione, in Premier. Non era mai successo, nel calcio europeo, che tra fine e inizio il lasso di tempo fosse tanto breve. Colpa della Fifa che ha aumentato a 32 le squadre di quella che una volta si chiama Intercontinentale; o colpa dei campionati, che non scendono sotto la soglia delle venti squadre allungando il calendario. Oppure, forse, colpa dei giocatori, che lamentano le troppe partite giocate, ma non scioperano davvero mai, perché gli ingaggi fuori controllo si giustificano solo con tante partite e ricchi introiti.

Di chiunque sia la responsabilità, sul tema dell’intasamento dei calendari e la salute dei calciatori, Fifa e Fifpro, il sindacato mondiale dei giocatori hanno avviato un duro scontro verbale, con il caso Diarra sullo sfondo. In gioco ci sono milioni, anzi miliardi, che arrivano da sponsorizzazioni, diritti tv, marketing e biglietti degli stadi ma a contenderseli sono in tanti: club, federazioni, agenti e giocatori. È scontro totale nel mondo del calcio dove - dopo che i calendari negli ultimi anni sono stati “imbottiti” con un numero sempre più alto di partite - non c’è più spazio per aumentare le entrate e ormai si litiga per dividersi i proventi.

L’ultimo atto in ordine di tempo è la guerra a base di comunicati tra Fifa e Fifpro. E non a caso la battaglia si è intensificata subito dopo il Mondiale per club della Fifa, conclusosi negli States a metà luglio. Sullo sfondo, i possibili sviluppi del caso Diarra. La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha dato ragione all’ex calciatore francese che lamentava un danno causato dall’applicazione delle norme Fifa in materia di trasferimenti. L’ex Psg si era rivolto alla giustizia ordinaria affermando che, a causa di norme inique della massima organizzazione del calcio, era stato costretto a non giocare per una intera stagione. La Corte Ue lo scorso ottobre gli ha dato ragione, affermando che le norme Fifa sui trasferimenti devono adeguarsi a quelle applicate ai lavoratori in Europa. Una bomba secondo la Fifpro che ha lasciato presagire una sorta di effetto Bosman: i giocatori potranno interrompere il contratto con i club di provenienza senza che le società di destinazione incorrano in sanzioni da parte della Fifa, che ha reagito invitando le associazioni dei calciatori a riscrivere insieme le norme.

