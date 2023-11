Pausa umanitaria? Israele non si ferma  

Tel Aviv. Israele non si ferma a Gaza e avanza per prendere il controllo di parti sempre più estese della Striscia, guadagnando terreno nei rioni esterni di Gaza City per poi arrivare al centro della città. L’azione delle forze di terra della “Brigata Givati” e dei tank, sostenuta da attacchi aerei sempre più incessanti, ha colpito anche vicino all’ospedale di Shifa, il più grande della Striscia. Centrando, secondo quanto denunciato da Hamas, «un convoglio di ambulanze diretto verso il valico di Rafah, causando almeno 13 morti e molti feriti». Un’operazione confermata dal portavoce militare israeliano che però ha precisato che la colonna di mezzi di soccorso trasportava miliziani e armi. E che è stato colpito un solo veicolo: «L’ambulanza identificata è stata usata da una cellula terroristica di Hamas in prossimità della loro posizione nella zona di battaglia». Aggiungendo che «il metodo di Hamas è di usare le ambulanze» per i suoi trasferimenti. Nelle operazioni condotte ieri dalle forze israeliane, un altro raid - sempre secondo le autorità di Hamas - ha poi colpito sulla strada costiera Al-Rashid, gli sfollati palestinesi che andavano dal nord al sud.

Massacro

Il bilancio dei morti - ha fatto sapere il portavoce del ministero della sanità della fazione palestinese - è di almeno 14 persone, tra cui donne e bambini: «Un nuovo massacro delle forze di occupazione». Israele, che da tempo sostiene che sotto l’ospedale di Shifa si nasconde il comando di Hamas che ha stipato lì 500 mila litri di carburante, ha ribadito che quella «è una zona di guerra» e che i civili nell’area «sono stati più volti sollecitati a evacuare a sud per la loro salvezza». Le unità specializzate dell’esercito israeliano sono impegnate soprattutto nella ricerca e nella neutralizzazione dei tunnel. E prosegue, parallelamente, la caccia ai capi di Hamas: in un attacco - ha annunciato il portavoce militare - è stato ucciso Mustafa Dalul, comandante del Battaglione “Sabra Tel al-Hawa”. Dalul, secondo la stessa fonte, «in questi anni ha ricoperto una serie di incarichi nei battaglioni di Hamas e nella brigata di Gaza City».

Il valico

Nella situazione umanitaria oramai al collasso nella Striscia, per il terzo giorno consecutivo sono usciti dal valico di Rafah circa 250 stranieri, tra i quali anche altri 7 italiani, mentre 10 camion di aiuti sono entrati nella Striscia. Ma non il carburante: l’ufficio del premier Netanyahu ha ribadito, anche nell'incontro con il segretario di stato americano Antony Blinken, che Israele non consentirà l’ingresso di combustibile, nel timore che se ne impossessi Hamas. Peraltro, le parole del premier israeliano gelano la richiesta del segretario di Stato Usa di una “pausa umanitaria” immediata: «Non se ne parla. Nessun cessate il fuoco temporaneo senza prima il rilascio degli ostaggi in mano ad Hamas».

