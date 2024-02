Paure e liti, ora c’è la prova dell’Abruzzo  

Ora bisogna restare compatti, e lavorare per assicurarsi di non replicare in Abruzzo l’amara sorpresa sarda. Evitando, per quanto possibile, le polemiche e le baruffe tra alleati. Ma, soprattutto tra Lega e Fdi, restano le diffidenze. Tanto che l’intesa che sembrava a un passo sulle candidature per i prossimi appuntamenti con le regionali, rimane nell’aria ma non arriva, e la questione riguarderebbe non solo, o non tanto, la riconferma di Vito Bardi in Basilicata ma pure quella di Donatella Tesei in Umbria.

Non è arrivata, come pure suggerivano ambienti leghisti e di Forza Italia, quella nota congiunta di cui martedì si parlava in Transatlantico a sigillare l'accordo. «È fermo sul tavolo della premier», dicono da una parte e dall’altra, senza che ci siano conferme dai meloniani. Lei si limita a ripetere che in Sardegna «qualcosa si è sbagliato» ma sarà uno «sprone a fare sempre meglio».

Ogni cosa a suo tempo, è il ragionamento che si fa in casa di Fdi: intanto si inizi dal voto lucano a fare valere quel criterio della conferma degli uscenti che Matteo Salvini chiede con insistenza, poi si vedrà. Il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida dice che «più che parlare male di chi perde io parlo bene di chi vince perché i dati dicono che Alessandra Todde è stata più brava della sua coalizione. Io preferisco dire che c'è la prima donna presidente della Regione Sardegna, come avvenuto per il Pd con la primadonna segretario. Hanno seguito l'esempio della prima donna premier in Italia che è Giorgia Meloni. C'è quindi un esempio positivo della Meloni che sta cambiando la società italiana».

Tranciante Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati: «Ci piacerebbe sempre vincere, la coalizione di centrodestra però ha preso quasi il 50%. Ma nel momento in cui il sindaco di Cagliari perde nella sua città poi come fai a vincere le elezioni? E anche Solinas, al posto di Truzzu, non avrebbe vinto. Abbiamo preso una scoppola, abbiamo perso, e punto, non c'è altro da dire».

Interviene il presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga: «Nell'esito del voto in Sardegna c'è un'incongruenza tra il voto del centrodestra che è maggioritario e il voto al candidato presidente. Dobbiamo vedere il lato negativo di avere perso, ma anche il lato positivo che il centrodestra è ancora maggioranza in Sardegna».

(Mal)digerita la sconfitta, tra i partiti di maggioranza rimangono però le scorie di una partita che quantomeno è stata avviata «in ritardo», come ammette anche Arianna Meloni. E che si riverberano, sottotraccia, in piccoli dispetti parlamentari.

Mentre il premierato, bandiera dei meloniani, è fermo al Senato per l'assenza per indisposizione del presidente della commissione e relatore, Alberto Balboni, alla Camera in parallelo le opposizioni provano a rallentare il percorso dell'Autonomia differenziata, che in teoria sarebbe nel calendario d'Aula di aprile. Il presidente della commissione davanti a 260 richieste di audizione (un centinaio solo dal M5S), ha chiesto il contingentamento a 15 massimo p er gruppo, mentre la Lega si dice pronta a «stare qui tutti i giorni domeniche comprese», per voce di Alberto Stefani, che è anche il primo firmatario della proposta di legge sul terzo mandato. Il partito di via Bellerio potrebbe nel frattempo ripresentare la questione sotto forma di emendamento in Aula al decreto sull'election day, nonostante lo stop in commissione e la palese contrarietà di Fdi e Fi.

RIPRODUZIONE RISERVATA