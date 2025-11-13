Paura sulle strisce: investiti quattro pedoni 

Quattro persone sono finite all’ospedale ieri, dopo essere state travolte da mezzi in transito mentre attraversavano la strada. Nessuna di loro, fortunatamente, è in condizioni gravi ma l’impressionante serie di incidenti di questo tipo conferma l’emergenza che si vive in città. Questo, malgrado i fondi spesi dal Comune per rendere più sicure le strade della città, in particolare per la realizzazione di strisce pedonali rialzate: se ne aggiungono sempre di nuove, ma chi guida ha troppo spesso gli occhi sullo smartphone e arginare il fenomeno diventa difficile.

Via Cornalias

Alle otto di ieri mattina, la centrale operativa del 118 ha inviato un’ambulanza in via Cornalias, dove una studentessa di 18 anni è stata travolta da una Fiat Punto mentre attraversava la carreggiata. L’urto non è stato particolarmente violento e così l’incidente è stato classificato dai sanitari con un codice verde. L’ambulanza ha trasportato la diciottenne al pronto soccorso per accertamenti e per la cura di alcune lesioni che la ragazza ha riportato nell’urto con l’utilitaria che l’ha investita. Ricostruire la dinamica dell’investimento di ieri mattina nel quartiere di Is Mirrionis spetterà ora alla Polizia locale: una pattuglia della sezione Infortunistica, subito dopo che la diciottenne era stata soccorsa dal 118, ha eseguito tutti i rilievi per ricostruire la dinamica dell’investimento.

La Marina

Pochi minuti prima delle 11, alla centrale operativa della Polizia locale sono giunte anche le chiamate che segnalavano un secondo pedone investito mentre attraversava la strada, dopo un tamponamento tra mezzi in manovra. È accaduto in via Dettori, nel quartiere della Marina. Secondo una prima ricostruzione fatta dagli agenti della sezione Infortunistica della Polizia locale, parrebbe che un autocarro il cui conducente era impegnato in una manovra abbia urtato un secondo autocarro, che si è spostato e ha travolto un uomo di 49 anni. Anche in questo caso, il soccorso da parte di un’ambulanza del 118 è stato rapidissimo: l’uomo travolto dal mezzo pesante è stato prima stabilizzato e poi trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu. Malgrado l’urto, le condizioni del ferito non sono gravi .

Via Milano

Il terzo pedone investito nella mattinata è stato invece travolto in via Milano, a pochi passi da via della Pineta. Una Smart è piombata su una pensionata di 71 anni, che ha riportato lesioni classificate dal 118 con un “codice giallo”. Il servizio di soccorso si è mobilitato velocemente e la pensionata - che era cosciente - è stata trasportata al pronto soccorso. Non è in pericolo di vita.

Luigi Almiento

RIPRODUZIONE RISERVATA