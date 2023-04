Paura sulla 131 dcn, cane in fuga dopo le segnalazioni 

Giallo sulla sparizione di cani e gatti a Nuoro e provincia. Mercoledì sera intorno alle 19, sulla 131 dcn al 43esimo chilometro in direzione Abbasanta, un cane simil pastore belga nero si trovava al centro delle due corsie disorientato. Sono state varie le chiamate da parte degli automobilisti a carabinieri e polizia stradale. L’intervento non ha consentito comunque di recuperare l’animale. Il cane, spaventato, è fuggito verso il lato opposto della strada rischiando di essere investito e ha poi proseguito verso la campagna. Per fortuna i veicoli hanno rallentato e poi sostato per evitare di fargli del male. La sua foto ha girato sui social e gruppi di animali smarriti, anche per via della sua somiglianza con uno dei due cani rubati il novembre scorso a Olbia.

Astra e Zen (questi i nomi dei due pastori belga ricercati) hanno il microchip, il salvataggio di mercoledì ne avrebbe permesso una verifica. Ad alimentare il dubbio il collare in acciaio indossato, ma privo di targhetta. Le ricerche proseguono con la speranza che il cucciolo possa tornare a casa o trovarne una nuova. Leo, invece, è stato trovato senza vita in via Dessanay e recuperato tra il dolore dei proprietari.

