Paura sul volo Aeroitalia per Linate 

Un rumore sinistro a circa mezz’ora dal decollo, la comunicazione concitata all’equipaggio, poche parole pronunciate in fretta in inglese prima che i pannelli sopra i sedili si aprissero e sulle teste dei viaggiatori scendessero le mascherine per l’ossigeno.

Il racconto

Lunghissimi momenti di paura ieri sera sul volo Aeroitalia Cagliari-Linate decollato dall’aeroporto di Elmas poco dopo le 19,50 e diretto allo scalo milanese. «Eravamo molto alti, più o meno a metà volo – racconta l’avvocato Giovanni Manca, uno dei passeggeri a bordo del velivolo che ieri viaggiava a pieno carico –. C’è stata una comunicazione tra membri dell’equipaggio che, tuttavia, non è stato possibile capire perché pronunciata in fretta e in inglese, poi dei tremori e, infine, sono venute giù le mascherine. A quel punto sì, c’è stato un annuncio per noi passeggeri: il pilota ci ha invitato a indossare le maschere e respirare così».

La manovra

Mentre i viaggiatori preoccupati, tra loro com’è ovvio molti erano sardi, cercavano di capire cosa stesse accadendo e tenevano incollati al viso i bocchettoni dell’aria, l’aereo ha iniziato a scendere. «Prima ci siamo assestati e poi ci siamo abbassati di quota, a bordo si sentivano voci concitate, ma nessuno ha urlato, né ci sono state scene di panico anche se la paura è stata tanta – continua Manca al telefono –. Quando la situazione è tornata alla normalità, il comandante ci ha spiegato che c’era stato un problema di depressurizzazione. Poi il personale ha girato in cabina per portare dell’acqua e siamo finalmente atterrati. C’è stato persino l’applauso». Dopo lo sbarco e il ritiro dei bagagli, la paura tra i numerosi passeggeri non è ancora passata del tutto.

La compagnia

«Il volo Cagliari-Linate delle 19.50 di questa sera ha visto il comandante effettuare una manovra precauzionale a seguito di un sospetto problema di pressurizzazione, che ha determinato la fuoriuscita automatica delle maschere d’ossigeno in cabina – spiegano da Aeroitalia –. La manovra è avvenuta nel pieno rispetto delle procedure di sicurezza e non si è mai verificata alcuna situazione di emergenza né è stato emesso alcun avviso in tal senso. Il volo è atterrato regolarmente e in totale sicurezza».

