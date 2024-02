Paura per Woods: «Un po’ di febbre» 

Tiger Woods è stato colto da un malore, dovuto da sintomi influenzali, in California. Il 15 volte campione Major, dopo appena sei buche del secondo round del Genesis Invitational, è stato costretto a ritirarsi dal torneo del Pga Tour.

Dopo aver parlato con i giudici di gara, è stato trasportato in Club House con una golf cart e curato con fluidi per via endovenosa. «Ha avuto un po’ di febbre prima della gara, poi nel riscaldamento le sue condizioni sono migliorate. Ha iniziato a camminare, giocare, accusando vertigini. Era disidratato e non ha riportato nessun nuovo infortunio, la sua schiena sta bene», assicura Rob McNamara, collaboratore di Woods e vicepresidente di Tgr Ventures.

