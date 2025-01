Paura per un rogo fuori stagione 

L’incendio sembrava fuori controllo. Soltanto quando è calato il vento i vigili del fuoco di Tortolì hanno potuto lavorare per domare le fiamme, divampate alla foce di Pollu verso la frazione a mare di Tancau. Un inferno di fuoco che ha bruciato una vasta quantità di canneti e minacciato case coloniche. È stato proprio il vento a rendere complicate le operazioni di spegnimento. L’allarme è scattato nel tardo pomeriggio, quando la richiesta d’intervento è stata raccolta dalla centrale del comando provinciale di Nuoro. Quando tensione e paura hanno lasciato spazio a un lungo sospiro di sollievo, il sindaco di Lotzorai, Cesare Mannini, ha espresso rammarico per un evento che ha rischiato di provocare danni ingentissimi: «È terribile che nel 2025 ancora si debba dividere l’aria con soggetti inqualificabili che per motivi futili mettono a repentaglio vite umane, compromettono e rischiano di distruggere patrimoni naturali e anni di lavoro di famiglie e imprese».

