Paura per un incendio in centro 

Prima il fumo, poi le fiamme, la paura e l’allarme. Nella notte tra sabato e domenica, il centro storico ha assunto il colore rosso di un rogo che si è sprigionato in una palazzina su due livelli in Vicolo Viola, a pochi metri da via Mercato e dalla chiesa della Beata Vergine del Carmelo.

Il fuoco ha attecchito al piano terra corrodendo gli interni, delle suppellettili presenti e intaccando le persiane, e avrebbe rischiato di proiettarsi pure nei piani superiori se non ci fosse stato il tempestivo intervento dei vigili del fuoco. Azione complessa perché in parte ostacolata dagli stretti confini del vicolo chiuso, una “insenatura” in cui vivono diverse famiglie distribuite su alcune abitazioni. «Ma nel palazzo dell’incendio – dice il residente di un altro stabile – non abita nessuno da tempo». In realtà gli spazi sarebbero occupati da persone senza fissa dimora, assenti però durante le operazioni dei pompieri. Nessuno è rimasto ferito, riferisce la polizia. Proprio gli agenti della questura sono incaricati di scoprire cosa sia successo anche se, per quanto riguarda le cause dell’episodio, si propende al momento per una origine accidentale, escludendo il gesto doloso. (e. f.)

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