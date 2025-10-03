Paura per un appartamento in fiamme: palazzo evacuato e strada chiusa al traffico 

Un incendio è divampato nella tarda serata di ieri in via Pietro Leo a Cagliari.

Le fiamme si sono alzate nella cucina di un appartamento dove, per fortuna, in quel momento non c’era nessuno. Immediatamente è scattato l’allarme e sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco, l’ambulanza del 118 e le auto della polizia. Per garantire la sicurezza dei condomini tutto il palazzo è stato evacuato e durante i soccorsi la strada è stata chiusa alle auto. Il traffico è stato deviato su vie alternative e questo ha creato qualche disagio alla viabilità in quella zona della città.

Intorno alle 21,30 i vigili del fuoco avevano già spento l’incendio e la situazione era tornata alla normalità: nessuno è rimasto ferito, ora resta da stabilire la causa del rogo.

