Paura per il primo rogo di stagione vicino alle case 

Paura nella tarda mattinata di ieri a Oschiri per un incendio scoppiato a ridosso del centro abitato. Per cause che devono essere ancora chiarite poco prima delle 13 è scattato l’allarme, diverse persone hanno visto da alcune abitazioni di via Umberto Giordano una colonna densa di fumo e il primo fronte dell’incendio che si stava rapidamente spostando verso le case. Le fiamme hanno iniziato a percorrere aree a destinazione agricole vicinissime agli edifici del centro abitato di Oschiri e un intero settore del paese è stato invaso dal fumo. Molte persone, spaventate, sono uscite dalla loro abitazioni e sono scese in strada, quindi si sono dirette verso la parte più sicura del centro urbano. Sul posto sono arrivati i Carabinieri, personale del Corpo Forestale, della Compagnia Barracellare e tanti volontari. Vista la situazione sono stati allertati e sono arrivati subito a Oschiri anche i Vigili del Fuoco di Ozieri. Il rogo di ieri mattina ha preso in contropiede la macchina antincendio regionale, ancora la stagione è ben lontana dal periodo di massima attenzione. In ogni caso le operazioni sono state condotte con tempestività ed efficacia. Le fiamme hanno lambito alcuni cortili senza causare danni, grazie all’intervento di decine di persone. Il fuoco ha percorso una superficie contenuta di pascolo e macchia mediterraneo. Le indagini sul rogo sono in corso.

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