VaiOnline
Oschiri.
24 maggio 2026 alle 00:31

Paura per il primo rogo di stagione vicino alle case 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Paura nella tarda mattinata di ieri a Oschiri per un incendio scoppiato a ridosso del centro abitato. Per cause che devono essere ancora chiarite poco prima delle 13 è scattato l’allarme, diverse persone hanno visto da alcune abitazioni di via Umberto Giordano una colonna densa di fumo e il primo fronte dell’incendio che si stava rapidamente spostando verso le case. Le fiamme hanno iniziato a percorrere aree a destinazione agricole vicinissime agli edifici del centro abitato di Oschiri e un intero settore del paese è stato invaso dal fumo. Molte persone, spaventate, sono uscite dalla loro abitazioni e sono scese in strada, quindi si sono dirette verso la parte più sicura del centro urbano. Sul posto sono arrivati i Carabinieri, personale del Corpo Forestale, della Compagnia Barracellare e tanti volontari. Vista la situazione sono stati allertati e sono arrivati subito a Oschiri anche i Vigili del Fuoco di Ozieri. Il rogo di ieri mattina ha preso in contropiede la macchina antincendio regionale, ancora la stagione è ben lontana dal periodo di massima attenzione. In ogni caso le operazioni sono state condotte con tempestività ed efficacia. Le fiamme hanno lambito alcuni cortili senza causare danni, grazie all’intervento di decine di persone. Il fuoco ha percorso una superficie contenuta di pascolo e macchia mediterraneo. Le indagini sul rogo sono in corso.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’evento

Cagliari capitale della vela, la città vince la scommessa

Pienone dal porto al Lazzaretto e interesse crescente, il capoluogo si mostra all’altezza dell’America’s Cup 
Riccardo Spignesi
L’esperto: le gare del Ministero non danno certezze per l’imbarco dei semirimorchi. E per le imprese i costi salgono

Traghetti, sotto accusa i nuovi bandi

Continuità per le merci, Confapi: «Regole sbagliate, servono tariffe agevolate anche in estate» 
Alessandra Carta
Regione

Psd’Az diviso verso un nuovo congresso

Il segretario Solinas: convocazione a settembre, lo chiede la base del partito 
Roberto Murgia
Verso il voto

Nel sistema Arborea tramontano i partiti, in campo tre civiche

Valeria Manca e Luca Montisci sfidano l’uscente Manuela Pintus 
Valeria Pinna
Ambiente

Turisti in viaggio sulle Vie del sale

Da Porto Pino a Sant’Antioco, prende forma il progetto da 2 milioni 
Stefano Garau
Cultura

“L’antidoto”, l’invito a non farsi convertire al catastrofismo

Presentato ieri a L’Unione Sarda dal direttore Dessì il libro di Cerasa  
Ciro Auriemma
La polemica

«Nucleare, inevitabile il referendum»

Il Campo largo: gli italiani si sono già espressi. Sprint anche sulla legge elettorale 
La tragedia

Maldive, rimpatriati i corpi dei sub

Domani le autopsie. I pm: accertare l’adeguatezza dell’equipaggiamento 