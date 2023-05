Paura per Harry e Meghan 

Inseguiti dai paparazzi a New York, il principe Harry e la moglie Meghan Markle sono stati coinvolti in un incidente «che avrebbe potuto avere conseguenze catastrofiche», ha detto un loro portavoce. I due erano in taxi, c'era anche la madre di lei. Una tragedia sfiorata che riporta alla mente il tragico inseguimento in cui morì Lady Diana a Parigi quasi 26 anni fa. L’incidente è avvenuto dopo che il duca e la duchessa di Sussex avevano partecipato ad una cerimonia dove era stata premiata per il suo impegno per l'empowerment femminile. La polizia ridimensiona l’accaduto.