Paura per Espargaro Oggi la novità sprint race 

La caduta, il volo sulla ghiaia e la corsa che finisce drammaticamente contro le barriere. Tanta paura sul circuito di Portimao nel giorno che ha aperto ufficialmente la stagione della Motogp: l'incidente a Paul Espargaro ha infatti segnato la sessione di prove libere, con il pilota della debuttante Gas Gas (una Ktm) che perde il posteriore, cade e si trascina con la moto fuori dalla pista: immediati i soccorsi che hanno fortunatamente scongiurato conseguenze molto gravi. Espargaro nella caduta ha preso un brutto colpo alla schiena e al petto: ma era cosciente e muoveva gli arti.

Con la bandiera rossa e tutti fermi, ai box gli altri piloti hanno aspettato che arrivassero buone notizie. Sessione interrotta per consentire i soccorsi, poi tutti in pista a caccia del tempo: il padrone delle libere alla fine è stato Jack Miller. Il pilota della Ktm si era sbilanciato durante la conferenza stampa dei piloti, parlando di una moto dal grande potenziale. E l'australiano ha dato seguito ai proclami, facendo registrare il miglior crono con record della pista. Dietro alla sorpresa Miller c'è Vinales, veloce con la sua Aprilia già dalle tornate del mattino. Il campione iridato Francesco Bagnaia, indietro nei primi giri, ha chiuso con il terzo tempo. «Non è stato un turno facile. Quando ho messo la seconda gomma soffice hanno dato bandiera rossa e la gomma si era già scaldata», le parole del pilota Ducati. Oggi sarà caccia alla pole con la novità della Sprint Race: una gara a tutti gli effetti che non determina la griglia - sono sempre le qualifiche a definire l'ordine di partenza - ma assegna punti.

