Via Firenze.
22 gennaio 2026 alle 00:29

Paura nelle villette per un cedimento vicino al cantiere 

Quello che i residenti temevano da mesi è accaduto. Ieri mattina una frana ha provocato il crollo di una porzione del muro di recinzione di una villetta di via Firenze, trascinando con sé parte del giardino dell’abitazione. Il cedimento si è verificato lungo il fronte del grande sbancamento del cantiere di via della Resistenza, un’area che ha profondamente modificato l’assetto originario del terreno. Ora i dodici proprietari hanno paura che la frana possa mettere a rischio le loro case. Le villette di via Firenze, infatti, erano state costruite in cima a una collina che degradava dolcemente verso viale della Resistenza. Oggi, dopo gli scavi effettuati per il cantiere, le abitazioni si trovano affacciate su un fronte di scavo con un salto di quota vicino ai 15 metri, proprio nel punto in cui si è verificato il cedimento. A seguito del crollo, tutti i giardini delle villette interessate sono stati interdetti. All’interno dell’area di scavo, ma dalla parte opposta dove le ruspe sono scese una decina di metri sotto la sede stradale, è stata riscontrata una lesione sull’asfalto di via della Resistenza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e, dopo le verifiche di sicurezza, la polizia municipale ha disposto il transennamento di una parte della carreggiata per tutelare l’incolumità di residenti e automobilisti. Dopo la frana il sindaco Emiliano Fenu, ha emesso un’ordinanza urgente di messa in sicurezza.

La frana di ieri si inserisce in una vicenda già da tempo sotto osservazione. A fine novembre la Procura, con la sostituta Sandra Maria Benedetta Picicuto, aveva disposto una verifica formale, aprendo un fascicolo con tre indagati (si tratta di un atto dovuto). Allora, dopo lo stop immediato ai lavori disposto dal sindaco con un’ordinanza, si era svolto un sopralluogo nell’area interessata dallo sbancamento. Lo stop al cantiere e l’intervento della magistratura erano arrivati dopo varie segnalazioni da parte dei residenti di via Firenze che, già dal 17 ottobre 2025, avevano denunciato la comparsa di crepe nei giardini e nei muri di cinta, facendo intervenire i vigili del fuoco, che avevano redatto una relazione tecnica.

