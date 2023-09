Paura nella notte, tronco crolla su un’auto 

Tragedia sfiorata la scorsa notte in viale Colombo, quando il grosso tronco di un albero è crollato su un’auto in movimento poco dopo la mezzanotte. Per fortuna nessuno dei passeggeri del veicolo è rimasto ferito, ma la paura è stata tanta.

Sul posto sono arrivati nel giro di pochi minuti i vigili del fuoco che hanno chiuso la strada per mettere in sicurezza la corsia. Il traffico è bloccato per un po’, ma poi per fortuna tutto è tornato alla normalità. Ora bisognerà verificare la tenuta anche delle altre piante presenti nel grande viale che costeggia lo specchio d’acqua tra il molo Ichnusa e Su Siccu, dopo la paura della scorsa notte: al momento del crollo, infatti, c’erano ancora molte auto in circolazione nella zona.

A metà maggio, in via Roma, un gigantesco ramo si era staccato da un albero secolare e aveva schiacciato un’edicola e un’auto, tranciando anche i cavi dell'energia elettrica e del filobus, per fortuna in quel momento non transitava nessuno. L'episodio era avvenuto intorno alle 5. Il grosso ramo dell'albero forse anche a causa del vento dei giorni precedenti e della pioggia si era staccato colpendo in pieno l'edicola che si trovava davanti a piazza Deffenu. Anche in quel caso, per miracolo, nessuno era rimasto ferito. Ora il nuovo episodio che rischia di far riesplodere le polemiche sulle condizioni dei tanti grossi alberi che ci sono in città.

