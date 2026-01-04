Paura nella notte per una bomba carta 

Un boato nella notte algherese. Il silenzio è stato infranto, tra sabato e domenica, da una bomba-carta o da un grosso petardo deflagrato nel rione La Petraia. L’ordigno, di fattura artigianale, si trovava davanti al portone di ingresso di un immobile di via Venezia, alla periferia della città. Messo lì in modo intenzionale, forse per “semplice” vandalismo o magari per lanciare un messaggio agli abitanti dello stabile. I quali sono stati svegliati da un botto che certo non si poteva interpretare come manifestazione tardiva dell’arrivo nel nuovo anno. Evidenti i danni all’ingresso del palazzo ma contenuti nella loro entità. Secondo un primo esame si sono riscontrate delle lesioni ad alcuni infissi in vetro così come al portone d’ingresso, coi frammenti che erano sparsi in quantità vicino all’accesso, tra pezzi di legno e di vetro.

Tanta però la paura dei residenti che hanno pensato al peggio, spaventati dal rumore amplificato in maniera notevole dagli spazi ristretti. Sul posto sono arrivati in breve tempo i vigili del fuoco che hanno provveduto a verificare le condizioni di agibilità dell’immobile appurando che non vi erano problemi di tenuta. Per questo motivo le famiglie non sono state evacuate e hanno potuto continuare a dormire, chi c’è riuscito, nei propri appartamenti. Ora, vista la potenza della bomba, i carabinieri dell'aliquota radiomobile della compagnia locale stanno indagando per venire a capo dei colpevoli e dei motivi che hanno portato a piazzare il congegno. Anche perché, se fosse passato qualcuno nel momento dell’esplosione, le conseguenze avrebbero potuto essere ben più serie.

