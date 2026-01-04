VaiOnline
Alghero.
05 gennaio 2026 alle 00:05

Paura nella notte per una bomba carta 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un boato nella notte algherese. Il silenzio è stato infranto, tra sabato e domenica, da una bomba-carta o da un grosso petardo deflagrato nel rione La Petraia. L’ordigno, di fattura artigianale, si trovava davanti al portone di ingresso di un immobile di via Venezia, alla periferia della città. Messo lì in modo intenzionale, forse per “semplice” vandalismo o magari per lanciare un messaggio agli abitanti dello stabile. I quali sono stati svegliati da un botto che certo non si poteva interpretare come manifestazione tardiva dell’arrivo nel nuovo anno. Evidenti i danni all’ingresso del palazzo ma contenuti nella loro entità. Secondo un primo esame si sono riscontrate delle lesioni ad alcuni infissi in vetro così come al portone d’ingresso, coi frammenti che erano sparsi in quantità vicino all’accesso, tra pezzi di legno e di vetro.

Tanta però la paura dei residenti che hanno pensato al peggio, spaventati dal rumore amplificato in maniera notevole dagli spazi ristretti. Sul posto sono arrivati in breve tempo i vigili del fuoco che hanno provveduto a verificare le condizioni di agibilità dell’immobile appurando che non vi erano problemi di tenuta. Per questo motivo le famiglie non sono state evacuate e hanno potuto continuare a dormire, chi c’è riuscito, nei propri appartamenti. Ora, vista la potenza della bomba, i carabinieri dell'aliquota radiomobile della compagnia locale stanno indagando per venire a capo dei colpevoli e dei motivi che hanno portato a piazzare il congegno. Anche perché, se fosse passato qualcuno nel momento dell’esplosione, le conseguenze avrebbero potuto essere ben più serie.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La Giunta attende la decisione del Tar su Sensi

Nomine nelle Asl, manager dalla penisola per Cagliari e Sassari

Al Pd le due aziende più importanti Scontenti M5S e Uniti con Todde 
Contu (Fimmg): ancora bloccati gli incentivi per le zone disagiate, lo stallo provoca danni pesanti

Medici di base, inizio d’anno terribile

Decine di camici bianchi vanno in pensione, sempre più paesi scoperti 
Cristina Cossu
Napoli

«Si è avvicinato e ha sparato due volte»

L’agguato a Gianluca Pisacane, fratello dell’allenatore del Cagliari: parla il padre 
Catania

Sevizia il figlioletto con un mestolo

Lo percuote e lo umilia. Arrestato dopo che il video diventa virale sui social 
Crans-Montana

I corpi dei 5 ragazzi tornano in Italia «Tragedia evitabile»

Il rimpatrio su un volo di Stato Hanno un nome tutte le 40 vittime 