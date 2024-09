Paura nel rione dell’attentatore 

«Ho temuto che avesse lasciato altre bombe da qualche parte fra i palazzi: ieri notte io e mio figlio siamo andati a dormire da parenti e ci resteremo sino a quando non saremo sicuri». Nelle parole di Veronica Serra, madre di un bambino di dieci anni, traspare tutta l’ansia e la preoccupazione dei residenti delle palazzine comunali fra via Manzoni e via Carducci dove giovedì i carabinieri hanno arrestato Antonino (conosciuto da tutti da tutti come Nino) Sanna.

La bonifica

Sanna è il 72enne (già noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti) accusato di aver realizzato la rudimentale bomba che qualche ora prima aveva gravemente ferito una donna di 65 anni negli orti di via 18 Dicembre. Fra i palazzi dove abita Sanna (e nel cui alloggio sono stati rinvenuti altri ordigni artigianali già assemblati) e le palazzine di via 18 Dicembre, prevalgono i sentimenti di paura, sgomento e rabbia. Sanna, difeso dall’avvocato Stefano Piras, si trova in custodia cautelare a Uta e ieri il pm Emanuele Secci ha spostato a lunedì l’interrogatorio di garanzia. Le indagini dei carabinieri guidati dal capitano Enrico Santurri sono proseguite anche ieri. Al momento conforta sapere che non risulterebbe che l’uomo abbia posizionato ulteriori ordigni. Né nei pressi di via 18 Dicembre, dove è avvenuta l’esplosione che ha ferito l’insegnate in pensione Giuditta Tanchis (ancora ricoverata al Brotzu), né in altre parti della città. Ma, considerata la gravità dell’accaduto, le forze dell’ordine non stanno lesinando verifiche. Ed inoltre gli artificieri già giovedì hanno messo in sicurezza sia l’alloggio sia la cantina usata da Sanna e al cui interno c’era un mini arsenale con armi e esplosivo. Come quella esplosa, erano confezionate con carta regalo dei personaggi dei fumetti. A maggior ragione lo sconcerto e l’ira dei residenti del rione non s’è fatto attendere.

La paura

C’è chi, nell’incertezza, almeno per una notte non se l’è sentita di restare a dormire nel rione con i propri figli: «Chiaro che prima o poi torneremo – riprende Veronica Serra – ma chi andava mai a pensare che quei rumori che si sentivano arrivare dal suo garage fossero legati alla preparazione delle bombe?». Ha parole severe anche Johnny Miraglia: «E se per un motivo qualsiasi, magari una sua distrazione, uno di quegli ordigni fosse esploso fra i nostri palazzi oppure davanti all’asilo comunale o alla scuola Gritti? Abbiamo corso un rischio enorme: ci auguriamo sia stata fatta una bonifica totale». L’auspicio confessato anche da Pino Carta, residente in via 18 Dicembre, l’uomo che per primo ha soccorso la donna dopo aver udito l’esplosione che le ha provocato importanti ferite a una gamba: dopo un primo intervento al Sirai, era previsto per ieri il suo trasferimento a Cagliari. La donna non è comunque in pericolo di vita: «C’è da rabbrividire – accusa Carta - all’idea che la signora si sarebbe potuta recare nel retro del palazzo con la nipotina: vogliamo capire il perché di questo gesto».

