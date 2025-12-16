Paura nel porticciolo, peschereccio a fuoco: ci sono due intossicati  

Quando hanno visto il fumo non hanno esitato un istante: hanno provato a domare l’incendio scoppiato a bordo del loro peschereccio ormeggiato nel porticciolo di via Perdixedda, all’interno dell’area portuale della città. Così due pescatori hanno riportato lievi ustioni e un intossicazione da fumo: sono stati soccorsi dal personale del 118 e accompagnati in ospedale, al Santissima Trinità con assegnato un codice giallo, mentre le squadre dei vigili del fuoco domavano il rogo, evitando così che venissero coinvolte le altre imbarcazioni vicine.

Momenti di paura e apprensione quelli vissuti ieri pomeriggio, verso le 15,30, nel nuovo porticciolo per i pescatori. L’incendio è scoppiato per cause ancora da accertare anche se da una prima ricostruzione dei vigili del fuoco si potrebbe trattare di un fatto accidentale. I primi a intervenire sono stati i pescatori proprietari dell’imbarcazione: sembra fossero impegnati in un lavoro di manutenzione a bordo. Hanno subito provato a spegnere il rogo, rischiando grosso. Poi l’arrivo di numerose squadre dei vigili del fuoco, una anche dal mare.

Le operazioni di spegnimento (si è alzato in cielo un denso fumo nero ben visibile da diversi punti della città) sono andate avanti per diverse ore anche per prevenire un eventuale inquinamento nello specchio di mare tra gli ormeggi riservati alle imbarcazioni dei pescatori. L’azione dei vigili del fuoco ha impedito inoltre che il peschereccio, nonostante i danni ingenti, affondasse.

