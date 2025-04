Paura nel Modenese per la frana che si muove 

Modena. Tre milioni di metri cubi di terra che si stanno spostando insieme verso il basso. La grande frana del Monte Cantiere, a Boccassuolo di Palagano, sull’Appennino, da inizio mese si è messa in movimento, dopo le piogge, e sta spaventando un intero versante della montagna modenese. Il fronte, circa tre chilometri, non accenna a fermarsi, anche sabato notte è avanzato di oltre trenta metri e ha raggiunto un torrente a valle, il Dragone. Ha danneggiato gravemente anche alcune case, facendo crollare i muri e aprendo ampie crepe. Al momento sono stati evacuati tre nuclei familiari, 8 persone in tutto, mentre sono stati allontanati dieci nuclei familiari non residenti (seconde case) per circa 20 persone. Restano poi 51 le persone parzialmente isolate, perché per rientrare devono fare un lungo giro, a causa della viabilità modificata: quattro strade comunali e tre ponticelli di attraversamento sono stati completamente distrutti.

La Regione ha stanziato 200mila euro e inviato una trentina di tecnici. Il presidente Michele de Pascale ha firmato lo stato di crisi regionale, che permette di attivare tutte le strutture competenti per i provvedimenti urgenti. Il Comune ha sospeso il pagamento di Imu e Tari per chi è coinvolto. E nei giorni scorsi sono saliti anche turisti per vedere la frana, comportamenti stigmatizzati dal sindaco Braglia.

