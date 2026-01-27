VaiOnline
28 gennaio 2026 alle 00:28

Paura in via Galvani: scontro tra auto e metro, una donna in ospedale 

Soccorsa da vigili del fuoco e 118 Nessun ferito a bordo del convoglio 

Forse una disattenzione, probabilmente un mancato rispetto della segnalazione di stop del semaforo. Il risultato è stato lo scontro tra un’auto e la metropolitana leggera in via Galvani.

L’incidente è accaduto ieri mattina, intorno alle 8.15, a Genneruxi. Il bilancio è di un solo ferito: una donna, secondo le ricostruzioni seduta sul sedile del passeggero, rimasta incastrata tra le lamiere del veicolo. Fortunatamente non ha riportato gravi lesioni ed è stata trasportata in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu.

Nessun problema invece per le persone a bordo del mezzo pubblico, se non il conseguente ritardo per l’arrivo a destinazione.

Intervento

Le segnalazioni sono state immediate, anche perché la strada è rimasta bloccata a lungo con gravi ripercussioni sul traffico cittadino.

Sul posto sono arrivati così il personale del 118, i vigili del fuoco e la polizia locale che hanno fin da subito verificato le condizioni delle persone coinvolte nell’incidente.

I vigili del fuoco sono intervenuti per liberare la donna, rimasta incastrata tra le lamiere dell’auto dopo lo scontro con la metropolitana.

In seguito è stata soccorsa dagli operatori del 118 che in via precauzionale l’hanno trasportata al Brotzu per gli accertamenti.

Alla polizia locale, invece, è spettato il compito di effettuare i rilievi per ricostruire la dinamica esatta dell’incidente e i motivi che hanno portato allo scontro.

Viale Marconi

Le peggiori conseguenze alla fine si sono avute sulla viabilità della città e hanno riguardato principalmente il traffico proveniente dall’hinterland.

Gli automobilisti sulla strada che da Quartu porta al capoluogo sono stati costretti a restare in coda in una mattinata complicata tra lavori e altri incidenti. In particolare, i problemi maggiori si sono registrati in viale Marconi, paralizzata per diverse ore proprio a causa dello scontro tra l’auto e la metro di via Galvani.

