Paura in via Bonaria, in fiamme due auto 

Due auto sono state danneggiate nella notte da un incendio che si è sviluppato in via Bonaria. Il fuoco ha avvolto una Fiat Punto che è stata praticamente distrutta.

Poi si è esteso anche a una seconda utilitaria parcheggiata nelle vicinanze per fortuna senza causare grossi danni. A dare l’allarme sono stati alcuni automobilisti che hanno immediato avvisato i Vigili del fuoco: la squadra partita da Cagliari ha rapidamente circoscritto e domato le fiamme provvedendo poi alla messa in sicurezza del sito.

Sono intervenuti anche le Volanti del commissariato di Polizia che assieme ai pompieri hanno effettuato un sopralluogo per cercare di risalire alle cause dell’incendio. Si indaga a 360 gradi senza escludere alcuna ipotesi anche se sulla strada non sarebbero state rilevate tracce di liquido infiammabile né altri elementi che potrebbero portare l’indagine sulla pista giusta.

La polizia sta cercando ora di risalire a qualche testimonianza. Nella mattina sono state interrogate alcune persone. Un’altra è stata sentita nel primo pomeriggio. In merito non sono trapelate indiscrezioni. Si è parlato pure di una denuncia a piede libero, ma la voce non ha trovato alcuna conferma.

Sotto esame anche le immagini di una telecamere che potrebbero tornare utili per fare chiarezza su quanto accaduto.